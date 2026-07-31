Începe Postul Adormirii Maicii Domnului. Idei de rețete de post simple, gustoase și rapide pentru zilele toride de august

Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 1 august și este una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox. Pe parcursul celor două săptămâni, mulți credincioși aleg să mănânce cât mai simplu, excluzând carnea și produsele lactate. În plus, temperaturile ridicate din luna august îi determină să caute preparate ușoare, care nu necesită mult timp petrecut în bucătărie. Iată câteva idei de rețete de post simple și gustoase.

Ce trebuie să știi despre Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului începe în fiecare an la 1 august și se încheie pe 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. Lăsatul secului are loc pe 31 iulie. Totuși, dacă această zi cade miercurea sau vinerea, lăsatul secului se face cu o zi mai devreme, iar postul se prelungește cu o zi.

Dacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august, cade într-o zi de miercuri sau vineri, postul se ține și în acea zi, însă există dezlegare la untdelemn, pește și vin.

Acesta este cel mai nou dintre cele patru posturi mari de peste an. Potrivit părintelui Ene Braniște, originea lui datează din secolul al V-lea, perioadă în care cinstirea Maicii Domnului a început să capete o importanță tot mai mare în Biserică, conform doxologia.

La început, însă, nu exista o regulă unitară. Creștinii din diferite regiuni posteau în perioade diferite și pentru un număr diferit de zile. În Antiohia se ținea post doar o zi, pe 6 august, la Constantinopol patru zile, iar la Ierusalim opt zile. În Răsărit, postul era ținut în luna august și era cunoscut și sub numele de Postul lui August. În Apus, acesta era ținut în luna septembrie, iar unii creștini nu posteau deloc, considerând că Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare a bucuriei, care marchează trecerea Fecioarei Maria la viața veșnică.

Abia în anul 1166, la Sinodul Local de la Constantinopol, s-a stabilit aceeași rânduială pentru întreaga Ortodoxie. Atunci s-a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august.

Potrivit sinaxarului citit la Utrenia praznicului, înainte de Adormire, Maica Domnului s-a retras pentru câteva zile în rugăciune și post pe Muntele Măslinilor. Tradiția spune că, atunci când a urcat pe munte pentru a se ruga, pomii s-au plecat singuri în semn de cinstire.

Din punctul de vedere al rânduielii bisericești, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat unul dintre cele mai aspre posturi din an, fiind asemănător cu Postul Mare.

Rețete de post simple pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

Salată de năut cu legume și lămâie

O salată sățioasă, potrivită pentru prânz sau cină, care se prepară în doar câteva minute.

Ingrediente

1 conservă de năut

2 roșii

1 castravete

1 ardei gras

1 ceapă roșie mică

pătrunjel verde

2 linguri ulei de măsline

zeama de la o jumătate de lămâie

sare

piper

Mod de preparare

Scurge năutul și clătește-l bine sub un jet de apă rece. Toacă mărunt ceapa și pătrunjelul, apoi taie roșiile, castravetele și ardeiul în cuburi. Pune toate ingredientele într-un bol încăpător și adaugă năutul. Amestecă uleiul de măsline cu zeama de lămâie, sarea și piperul, apoi toarnă dressingul peste salată. Amestecă ușor și lasă preparatul să stea 10 minute înainte de servire.

Bruschete cu hummus și roșii

O gustare rapidă, potrivită pentru micul dejun sau o cină ușoară.

Ingrediente

4 felii de pâine

200 g hummus

2 roșii mari

câteva frunze de busuioc

2 linguri ulei de măsline

sare

piper

Mod de preparare

Prăjește feliile de pâine până devin crocante. Unge fiecare felie cu hummus. Taie roșiile în cuburi mici și amestecă-le cu uleiul de măsline, busuiocul tocat, sarea și piperul. Pune amestecul peste feliile de pâine și servește imediat.

Salată de paste cu legume

Se prepară rapid și poate fi păstrată la frigider pentru câteva ore.

Ingrediente

250 g paste

150 g porumb

150 g măsline

2 roșii

1 castravete

2 linguri ulei de măsline

zeama de la o jumătate de lămâie

oregano

sare

piper

Mod de preparare

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi clătește-le cu apă rece și lasă-le să se răcească. Taie roșiile și castravetele în cuburi și pune-le într-un bol. Adaugă porumbul, măslinele și pastele. Amestecă uleiul cu zeama de lămâie, oregano, sarea și piperul, apoi toarnă dressingul peste salată și amestecă bine.

Gazpacho

O supă rece, perfectă pentru zilele foarte călduroase.

Ingrediente

700 g roșii bine coapte

1 castravete

1 ardei gras roșu

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

1 lingură oțet

sare

piper

Mod de preparare

Taie roșiile, castravetele și ardeiul în bucăți potrivite. Pune toate ingredientele în blender împreună cu usturoiul, uleiul, oțetul, sarea și piperul. Mixează până obții o compoziție fină. Pune supa la frigider pentru cel puțin o oră, apoi servește-o rece.

Cartofi noi cu usturoi și pătrunjel

O rețetă simplă, potrivită pentru prânz sau cină.

Ingrediente

700 g cartofi noi

3 căței de usturoi

3 linguri ulei

pătrunjel verde

sare

piper

Mod de preparare

Spală bine cartofii și fierbe-i în coajă până se pătrund. Scurge-i și lasă-i câteva minute să se răcească. Încălzește uleiul într-o tigaie, adaugă usturoiul tocat și amestecă timp de câteva secunde. Pune cartofii în tigaie și amestecă ușor, astfel încât să fie acoperiți de uleiul aromatizat. Presară pătrunjel tocat, sare și piper, apoi servește preparatul.

Salată de fasole roșie cu porumb

O salată sățioasă, gata în mai puțin de 10 minute.

Ingrediente

1 conservă de fasole roșie

1 conservă de porumb

1 ceapă roșie

1 ardei gras

pătrunjel verde

2 linguri ulei

zeama de la o jumătate de lămâie

sare

piper

Mod de preparare

Scurge și clătește fasolea și porumbul. Toacă ceapa și ardeiul în cuburi mici, apoi pune toate ingredientele într-un bol. Amestecă uleiul cu zeama de lămâie, sarea și piperul și toarnă dressingul peste salată. Presară pătrunjel tocat, amestecă bine și servește imediat.

Vinete cu roșii și usturoi

O rețetă de vară care poate fi servită atât rece, cât și călduță.

Ingrediente

2 vinete

3 roșii

3 căței de usturoi

2 linguri ulei

pătrunjel verde

sare

piper

Mod de preparare

Taie vinetele în rondele și gătește-le pe grătar sau într-o tigaie grill până se rumenesc ușor. Toacă usturoiul și amestecă-l cu uleiul. Așează rondelele de vinete pe un platou, pune deasupra felii de roșii și stropește totul cu uleiul aromatizat cu usturoi. Presară pătrunjel tocat, sare și piper, apoi servește preparatul.

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