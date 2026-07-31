Erling Haaland și Rodri nu au prins lotul lui Manchester City pentru turneul din Asia. Care este motivul

Manchester City va avea un lot mult mai valoros decât se anticipa în turneul de pregătire din Hong Kong și Coreea de Sud. Din nefericire, Erling Haaland și Rodrigo Hernández nu vor face parte din el, deși fanii din Asia sperau să-l vadă live pe vikingul viral de la Cupa Mondială 2026. Află detalii!

Ce lot are Manchester City în Asia

În prezent, delegația clubului se află de marți în Asia. Noul antrenor, Enzo Maresca, a început munca alături de echipă în perspectiva noului sezon. Din lot lipsesc câțiva jucători de valoare, mai exact cei care au evoluat pentru Anglia, Norvegia, Spania și Franța la Campionatul Mondial 2026 – până în faza sferturilor de finală ale competiției.

Rodri, Erling Haaland, Rayan Cherki și noua achiziție Elliot Anderson nu vor fi prezenți în cadrul turneului din Asia, potrivit NY Times. În schimb, antrenorul se va putea baza pe o mare parte dintre jucătorii de bază ai sezonului trecut: Ruben Dias, Josko Gvardiol sau Antoine Semenyo.

Jucătorii care au fost eliminați rapid de la CM 2026 sau nu au participat la turneu merg în Asia. Printre ei se numără și Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Nico Gonzalez, Marcus Bettinelli, Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Rayan Ait-Nouri și Savinho.

Din delegație va face parte și Kalvin Phillips, deși a ieșit din grațiile lui Pep Guardiola în ultimii ani.

Rodri, marea dilemă a verii

Rodrigo Hernández este dorit insistent de Real Madrid. Mijlocașul spaniol și-ar dori transferul pe Santiago Bernabéu, iar oficialii lui City știu că există posibilitatea ca el să plece. Clubul speră să-l convingă să mai semneze un nou contract, dar analizează și variante pentru a-l înlocui, în eventualitatea unui transfer.

Negocierile privind viitorul lui Rodri vor continua între Manchester și Madrid în timp ce Enzo Maresca și echipa se vor afla în Asia. Pe lângă un eventual înlocuitor al jucătorului, Manchester City mai caută și un fundaș de dreapta, o extremă și alți mijlocași.

Fanii asiatici, dezamăgiți că nu-l văd pe Haaland

Din păcate pentru fanii asiatici ai lui Man City, Erling Haaland nu face parte din lotul care a mers în Asia. Suporterii sperau să-l vadă live pe vikingul viral de la Cupa Mondială 2026, dar visul lor a fost spulberat.

În 2023, când nu a existat niciun turneu final internațional major, City a putut merge cu întreg lotul. Fanii din Tokyo și Seul au stat la cozi infernale pentru a-i vedea pe Erling Haaland, Jack Grealish și Kevin De Bruyne.

Grealish nu mai are aceeași poziție în cadrul echipei, iar De Bruyne a părăsit clubul.

Manchester City, surpriză pentru fanii din Asia

Cu toate acestea, clubul a emis și o veste bună: în timpul turneului asiatic va lansa oficial și noul echipament de deplasare al echipei!

Antrenorul Enzo Maresca a confirmat că Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki și internaționalii Angliei se vor alătura lotului cu aproximativ trei-patru zile înaintea meciului din FA Community Shield împotriva lui Arsenal, programat pe 16 august, la Cardiff.

„Vor reveni cu trei sau patru zile înainte de Community Shield”, a precizat tehnicianul, potrivit sursei citate.

Man City va avea 3 meciuri în Asia

Manchester City va disputa primul meci al turneului pe 1 august, la Hong Kong, împotriva FC Internazionale Milano.

Apoi echipa va ajunge în Coreea de Sud, unde va întâlni selecționata K-League All Stars pe 5 august, iar apoi Club Atlético de Madrid pe 9 august, la Seul.

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