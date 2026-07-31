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Primele imagini cu Irina Shayk, fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, alături de noul iubit, Devin Booker

De: Irina Maria Daniela 31/07/2026 | 08:10
Primele imagini cu Irina Shayk, fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, alături de noul iubit, Devin Booker
Irina Shayk, fosta lui Cristiano Ronaldo, ar avea o relație secretă cu Devin Booker, fostul iubit al lui Kendall Jenner. Sursa foto: Profimedia
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Jucătorul de baschet Devin Booker, în vârstă de 29 de ani, ar avea o relație secretă cu modelul Irina Shayk, în vârstă de 40 de ani, potrivit TMZ. Cei doi au fost văzuți petrecând weekendul împreună în celebrul Hamptons din New York. Află mai multe detalii!

Irina Shayk și Devin Booker ar forma un cuplu

Cum sezonul de pauză din National Basketball Association (NBA) este în plină desfășurare, Devin Booker își trăiește viața. Acesta a fost fotografiat alături de supermodelul Irina Shayk, fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, în weekend, petrecând timp de calitate în Hamptons.

 

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Potrivit TMZ, mai multe surse susțin că cei doi au fost văzuți împreună în weekend și că s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, în urmă cu câteva luni. De atunci, cei doi ar fi petrecut mai mult timp împreună în această vară. Sursele susțin că relația celor doi încă este la început, dar între cei doi există o chimie puternică.

Pe contul de bârfe Deuxmoi a apărut și o imagine cu cei doi din intervalul menționat. În imagine, Devin Booker apare ieșind din cafeneaua Tutto Caffe din East Hampton, statul New York.

Aceeași pagină a publicat un clip video în care Booker și Irina Shayk sunt surprinși la o petrecere organizată la Delilah. Sursa citată de Deuxmoi susține că, pe parcursul evenimentului, sportivul ar fi acordat atenție și altor două femei, dar acest lucru nu ar fi fost pe placul rusoaicei.

Ce s-a întâmplat între cei doi la party

Potrivit publicației OK! Magazine, un martor susține că între cei doi exista o chimie evidentă. Acesta a dezvăluit un detaliu care le-a atras atenția tuturor celor prezenți.

„I-am văzut împreună aseară la petrecerea organizată de Chase la Delilah. Ea era foarte apropiată de el, însă el era foarte apropiat și de alte două fete. Se vedea că ea nu părea prea încântată atunci când îl vedea flirtând cu celelalte. La un moment dat, bodyguardul sau prietenul lui a țipat la cineva care încerca să le facă o fotografie”, a declarat martorul.

Fotografiile au stârnit rapid numeroase reacții pe rețelele de socializare. Mulți l-au felicitat pe sportiv pentru că a trecut peste despărțirea de Kendall, în timp ce alții se întreabă cum a reușit Devin să o cucerească pe Irina.

„Mă bucur pentru el că a trecut peste relația cu Kendall Jenner”, a scris un utilizator.

„Îmi place să văd o femeie frumoasă alături de un bărbat chipeș”, a scris alt internaut.

„Book atrage toate frumusețile”, a concluzionat un bărbat.

„Cum a reușit Booker să o cucerească?”, s-a întrebat alt fan.

 

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Cu cine s-a iubit Irina Shayk

Modelul a avut mai multe relații intens mediatizate de-a lungul timpului. Între anii 2010 și 2015, aceasta s-a iubit cu celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo. După ce s-a despărțit de acesta, a format un cuplu cu celebrul actor Bradley Cooper, alături de care are o fiică, Lea de Seine, născută în 2017. Relația celor doi a durat din 2015 până în 2019.

Irina Shayk a mai fost asociată, pentru scurt timp, și cu rapperul Kanye West în 2021. În 2023, presa a speculat că ar fi avut o relație cu fostul jucător de fotbal american Tom Brady.

Cu cine s-a iubit Devin Booker

Jucătorul de baschet este cunoscut datorită relației sale cu modelul Kendall Jenner. Povestea lor de iubire a fost extrem de condimentată. Cei doi și-au început relația în aprilie 2020, dar s-au despărțit după doi ani intenși. În 2024 au reapărut zvonurile privind o posibilă împăcare între cei doi, după ce au fost văzuți împreună în Miami. Niciunul dintre ei nu a confirmat că și-au reluat relația.

La începutul acestui an, fanii au crezut că cei doi se vor împăca, după ce au văzut mai multe interacțiuni considerate flirt pe rețelele sociale. Dar nu s-a concretizat nimic. În ultima perioadă, Kendall Jenner a fost asociată cu actorul Jacob Elordi, cunoscut pentru rolul său din serialul „Euphoria”.

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