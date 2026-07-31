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A murit tatăl lui Adrian Mutu! Sora ”Briliantului” a făcut anunțul trist

De: Irina Vlad 31/07/2026 | 07:55
A murit tatăl lui Adrian Mutu! Sora ”Briliantului” a făcut anunțul trist
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Adrian Mutu este în doliu, după ce tatăl său, Spiridon Mutu, a încetat din viață. Anunțul trist a fost făcut public de către Laura, sora „Briliantului”. 

Adrian Mutu trece din nou printr-o cumpănă. După ce în 2023 mama acestuia s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, joi, 29 august, Spirion Mutu, tatăl acestuia, a trecut în neființă. Tatăl „Briliantului” avea 75 de ani și a fost profesor de matematică și informatică.

Adrian Mutu este în doliu

Anunțul trist a fost făcut public de Laura, sora lui Adi Mutu, într-un mesaj pe o rețea de socializare. Slujba de înmormântare a părintelui său va avea loc sâmbătă, 1 august, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf.Ilie Tesviteanul, strada Drumul Bisericii, din Voluntari, iar înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari.

„Cu o durere greu de spus în cuvinte, vă anunț că tatăl meu a plecat dintre noi. Pentru cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la el, slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 august 2026, începând cu ora 11:30, la Biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Strada Drumul Bisericii, din Voluntari.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Sfântul Ilie din Voluntari. Tată, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai dăruit și pentru toate amintirile pe care le-ai lăsat în urmă. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a transmis Laura, sora lui Adrian Mutu, într-o postare pe rețelele sociale.

„Tata era un tip dur”

În urmă cu doi ani, Adi Mutu a vorbit deschis despre relația pe care o avea cu tatăl său. Acesta își aduce aminte că părintele era foarte exigent și extrem de dur cu el – în special când intra pe terenul de fotbal. La finalul meciurilor, chiar dacă uneori „Briliantul” marca și câte 7 goluri, Spiridon Mutu îi analiza strict greșelile.

„Tata era un tip dur, dar un bun pedagog. Mi-a spus să scriu despre mine într-un mod corect. M-a învățat să fiu un om corect și integru. El nu era vocal în tribună, dar era critic cu mine: „N-ai făcut bine aia. Trebuie să faci aia”. Dacă dădeam 7 goluri, îmi spunea că n-am jucat bine.”, spunea Adi Mutu pt iamsport.ro.

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