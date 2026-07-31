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Adonis a „pescuit-o” pe „Afrodita” în Dorobanți! Celebrul vlogger s-a îndrăgostit iremediabil de România

De: Carmen Gone 31/07/2026 | 07:50
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Adonis Live a prins gustul României! Celebrul influencer american, cunoscut pentru călătoriile prin lume, revine tot mai des pe meleagurile mioritice. Iar dacă până acum a descoperit Bucureștiul, cultura și oamenii locului, de data aceasta s-a bucurat și de compania unei domnișoare care i-a captat toată atenția. CANCAN.RO l-a surprins pe influencer la o terasă cunoscută de pe Dorobanți, alături de o brunetă misterioasă, într-o apariție care, bineînțeles, nu avea cum să treacă neobservată. Vezi mai jos imaginile! 

Adonis este un creator de conținut american care și-a făcut un nume prin transmisiuni live și materiale filmate în diferite colțuri ale lumii. Influencerul a publicat inclusiv videoclipuri realizate în România și a interacționat chiar și cu personaje din lumea mondenă. Iar țara noastră a devenit una dintre destinațiile sale preferate, după cum chiar el a lăsat să se înțeleagă în aparițiile sale. Mai mult, CANCAN.RO a aflat că Adonis a descoperit aici încă un motiv de încântare, și anume, femeile frumoase.

Adonis Live a fost surprins alături de o brunetă misterioasă
Adonis Live a fost surprins alături de o brunetă misterioasă

Adonis Live, cucerit de România

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a surprins pe Adonis Live la terasa B4, pe Dorobanți, în compania unei tinere brunete. Domnișoara a atras imediat atenția prin apariția ei simplă, dar extrem de feminină. Tânăra a purtat o rochie albă, vaporoasă, perfectă pentru o zi de vară, iar look-ul era completat de o geantă Louis Vuitton. Cu părul lung, brunet și un aer cocher, aceasta a stat de vorbă cu influencerul, iar cei doi s-au simțit foarte bine împreună.

De partea cealaltă, și Adonis a ales o ținută lejeră. Influencerul a purtat un tricoul gri, pantaloni scurți trei sferturi, șapcă și o pereche de adidasi negri, perfecți pentru o ieșire de sezon în Capitală.

După timpul petrecut împreună la terasă, cei doi au plecat împreună, iar Adonis a însoțit-o pe tânără până la mașina acesteia. Un gentleman în adevăratul sens al cuvântului!
Ajunși lângă autoturism, cei doi au mai schimbat câteva vorbe, iar la final s-au salutat prietenește, cu un pupic pe obraz, după care, fiecare și-a văzut de drum.

Nu știm, însă, dacă între cei doi este doar o relație de prietenie sau dacă începe să se contureze ceva mai mult. Cert este că, Adonis Live se simte din ce în ce mai bine în România, iar întâlnirea de pe Dorobanți ne arată că influencerul american nu se limitează doar la obiective turistice când ajunge în Capitală.

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