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Ce s-a întâmplat la înmormântarea Anastasiei. Detaliile care au ieșit în evidență la biserica din Brănești

De: Delina Filip 31/07/2026 | 06:50
Ce s-a întâmplat la înmormântarea Anastasiei. Detaliile care au ieșit în evidență la biserica din Brănești
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Iris Anastasia, tânăra de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul într-un accident feroviar a fost condusă joi, 30 iulie, ultimul drum. La Biserica Sfântul Nicolae din Brănești, prietenii și oamenii care au cunoscut-o s-au strâns alături de familie pentru a-și lua rămas bun de la cea care le-a fost prietenă, colegă sau rudă apropiată. Lăcașul de cult s-a transformat într-un loc al tăcerii și suferinței, unde cei prezenți și-au luat la revedere de la tânăra plecată mult prea devreme din această lume. Ce s-a întâmplat însă înainte ca Iris Anastasia să plece din această lume rămâne un mister. CANCAN.RO are noi informații și dezvăluiri de la cei apropiați. 

Durere fără margini, astăzi, la Brănești, acolo unde Iris Anastasia Piron a fost înmormântată. Tânăra în vârstă de 22 de ani și-a găsit sfârșitul în apropierea unei căi ferate din județul Ilfov, însă nimeni nu știe cum de s-a putut întâmpla o astfel de tragedie. Venise în țară pentru vacanța de vară, căci tânăra era studentă în Viena. Aici s-a revăzut cu prietenii, dar și foștii colegi, iar ultima conversație a avut-o cu tatăl ei căruia îi spusese că merge la bibliotecă. Nu a mai auzit nimeni nimic de ea până când a fost găsită fără suflare lângă o cale ferată din Ilfov. Iată ce s-a întâmplat la înmormântarea fetei care a plecat prea repede în lume celor drepți.

Iris Anastasia Piron, condusă pe ultimul drum

Iris Anastasia Piron a fost condusă pe ultimul drum de familie și apropiați, la doar câteva zile după ce dispariția ei a mobilizat autoritățile și o țară întreagă. La Biserica Sfântul Nicolae din Brănești, prietenii și oamenii care au cunoscut-o s-au strâns pentru a-i aduce un ultim omagiu tinerei care și-a pierdut viața la doar 22 de ani. Colegele de liceu au fost și ele prezente și i-au adus în semn de omagiu fiecare câte o floare albă, dar și o coroană de flori. Toate o descriau pe Iris Anastasia ca fiind o tânără liniștită care nu ar fi creat probleme nimănui și nu își explică moartea ei.

Iris Anastasia Piron, condusă pe ultimul drum de familie și prieteni
Iris Anastasia Piron, condusă pe ultimul drum de familie și prieteni

La Biserica Sfântul Nicolae din Brănești, fratele Anastasiei a fost cel care s-a ocupat de organizarea ceremoniei de înmormântare. Mama tinerei nu s-a dezlipit o clipă de sicriul fiicei sale, iar sufletește alături de ea au fost alți membri ai familiei. Sicriul în care a fost înmormântată tânăra nu a fost deschis pe parcursul ceremoniei religioase. Familia a optat pentru un sicriu alb cu detalii aurii și mânere elegante.

Numeroase coroane de flori au fost aduse pentru Iris Anastasia Piron
Numeroase coroane de flori au fost aduse pentru Iris Anastasia Piron

La finalul slujbei s-au împărțit pachete, așa cum cere tradiția. Oamenii nu își explicau cum s-a putut intampla tragedia, mai ales ca ea nu era genul rebel. Apropiații lui Iris Anastasia nu iau în calcul ca fata să își fi luat viața, ci mai degrabă să fi fost un accident. Rămâne de văzut ce vor stabili anchetatorii cu privire la decesul tinerei.

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