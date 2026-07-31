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Alex Bodi nu lasă „fiarele” nici la plajă. Fiecare cu „viciul” lui! Afaceristul se antrenează, Ancuța se relaxează!

De: Carmen Gone 31/07/2026 | 05:50
Alex Bodi nu lasă fiarele nici la plajă. Fiecare cu viciul lui! Afaceristul se antrenează, Ancuța se relaxează!
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„Fiarele” au ajuns să-l însoțească pe afacerist inclusiv în vacanță! După ce CANCAN.RO i-a surprins pe Alex Bodi și Ancuța la Loft, în ipostaze tandre și cu chef de răsfăț, cei doi își continuă aventura pe litoral. De data aceasta, însă, fiecare are propria rețetă pentru o zi perfectă la mare. Dacă Bodi nu concepe vacanța fără puțină „muncă” pentru trup, Ancuța este hotărâtă să profite din plin de partea relaxantă a sezonului estival. Vezi mai jos imaginile!

După apariția de la Loft, unde cei doi au oferit imagini cu trandețuri și momente de apropriere, escapada continuă într-o formulă cât se poate de relaxată pe litoral. Pentru cei mai mulți, concediul înseamnă pauză de la orice rutină, dar nu și pentru Alex Bodi. CANCAN.RO l-a surprins pe afacerist într-o ipostază care spune totul despre disciplina lui. În loc să se relaxeze pe șezlong, cu un cocktail în mână, acesta și-a început ziua cu un antrenament în toată regula, chiar pe nisip.

Alex Bodi trage de fiare
Alex Bodi trage de fiare

Bodi și Ancuța, fiecare cu propriul „viciu” pe litoral

Soarele puternic, marea și atmosfera de vacanță nu l-au făcut pe Alex Bodi să renunțe nici măcar pentru o zi la exercițiile fizice. Cu aceeași seriozitate pe care o afișează în sala de fitness, Bodi și-a urmat programul de antrenament, doar că decorul a fost unul ceva mai spectaculos, valurile mării și plaja, în locul aparatelor și al pereților de sală. Iar dacă Bodi își satisface „pofta” de sport, Ancuța are propriul ritual de răsfăț. În timp ce afaceristul transpira pe plajă, Ancuța era hotărâtă să profite din plin de vacanță. Bruneta a fost surprinsă de CANCAN.RO întinsă confortabil pe șezlong, în compania unei prietene, fără nicio grijă și fără vreun plan de antrenament.

Ancuța se relaxează pe plajă
Ancuța se relaxează pe plajă

Și pentru că un moment de „dolce far niente” trebuie tratat ca atare, Ancuța a avut și narghileaua la îndemână. Practic, am surprins două variante de relaxare complet diferite. Bodi își găsește liniștea printre antrenamente, iar Ancuța pe șezlong. Fiecare cu viciile lui!

VEZI ȘI: Alex Bodi și Ancuța, tandrețuri și dulcegării la Loft. De data asta, iubita a fost „pofticioasa”, iar afaceristul a fost cel mai dulce „desert”

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