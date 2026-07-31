Greșeala care îți afectează creierul în zilele caniculare, potrivit medicului Vlad Ciurea: „Nu trebuie să-l biciuim”

Profesorul Vlad Ciurea a vorbit despre modul în care canicula afectează funcționarea creierului. Acesta susține că este normal să ne simțim obosiți, somnoroși sau lipsiți de energie când este cald. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să consumăm mai multă cofeină. Află detalii!

Cum ne afectează canicula creierul

Medicul specialist a explicat modurile în care temperaturile ridicate prin care România trece în această vară ne afectează sănătatea creierului. Reputatul neurochirurg susține că este normal ca organismul nostru să se simtă lipsit de energie când este foarte cald. Alte două efecte normale ar fi și senzația de oboseală sau nevoia de a dormi.

Vlad Ciurea susține că este important să ne adaptăm ritmul de viață cu temperaturile extreme de afară și să bem cât mai multă apă. Doar așa ne putem asigură că avem cu adevărat grijă de sănătatea creierului nostru.

„Canicula nu este bună pentru noi. România a fost o țară cu climă temperată, iar acum trebuie să ne adaptăm acestor temperaturi foarte ridicate. În timpul caniculei pierdem mai multe lichide, de aceea trebuie să bem apă în mod constant. În același timp, procesele cerebrale sunt mai încetinite. Nu este nimic grav, dar creierul nu trebuie forțat”, a explicat medicul în cadrul emisiunii „Sfat de Sănătate”.

Greșeala care îți afectează creierul pe caniculă

Medicul specialist susține că oamenii încearcă să combată această stare de moleșeală într-un mod greșit. Românii optează pentru o cafea sau o băutură energizantă pentru a se simți revigorați, dar efectul acestor băuturi poate să fie nociv pe căldură.

„Nu trebuie să-l biciuim cu tot felul de energizante sau cu foarte multă cafea. Nu duc la nimic bun. Îi dai două palme creierului, iar peste o oră sau două cade complet, se prăbușește. În zilele caniculare, toate lucrurile trebuie făcute mai încet”, a mai spus Vlad Ciurea.

În schimb, specialistul recomandă o scurtă pauză după masa de prânz, despre care spune că nu trebuie să fie bogată în alimente grele. Siesta de la prânz este o practică des întâlnită în Grecia, Spania sau Italia, când oamenii merg acasă în intervalul 14:00 – 17:00 pentru a se odihni.

„O odihnă la prânz, după o masă ușoară, contribuie la refacerea întregului organism și a creierului. De ce credeți că în Grecia, Spania sau Italia există siesta între orele 14.00 și 17.00? Nu este deloc o prostie. În intervalul acesta nu putem funcționa la capacitate maximă. Întregul organism încetinește și suferă din cauza căldurii. Este mai bine să ne odihnim și să ne reluăm activitățile spre seară, când temperaturile scad”, a precizat el.

Cum poți avea grijă de creierul tău

Medicul Vlad Ciurea susține că un creier sănătos depinde enorm de stilul de viață al fiecărui om. Acesta susține că există câteva obiceiuri esențiale pe care oamenii ar trebui să le respecte: mișcarea, aerul proaspăt, rugăciunea, soarele și vacanțele.

„Sunt foarte multe obiceiuri bune pe care trebuie să le folosim. În primul rând, trebuie să ne mișcăm. Un savant japonez spunea: «Mă mișc, deci exist». Mișcarea este esențială în orice situație. Pledez pentru deschiderea geamului în fiecare dimineață. Dacă puteți să înălțați și ochii și chiar să spuneți o rugăciune, este minunat. Prima rază de soare stimulează o zonă foarte importantă din creier, hipotalamusul, care pune în mișcare întregul organism și sistemul endocrin”, susține Vlad Ciurea.

Medicul le recomandă oamenilor să profite de weekenduri pentru a petrece cât mai mult timp în natură. Este foarte important pentru creier să evadeze din cotidian și să vadă lucruri noi, să „schimbe aerul” și să se bucure de relaxarea pe care o vacanță o oferă.

„Aerul este foarte important. În weekend, ieșiți din orașele poluate și mergeți în pădure. Veți simți cum aerul curat vă revigorează. Toate bolile grave sunt combătute de aerul curat. Nu medicamentele sunt primul pas, ci stilul de viață. Aerul este un medicament. Și vacanțele sunt un medicament, dar numai dacă există o detașare totală. Lăsați telefonul deoparte și permiteți-vă să vă odihniți cu adevărat”, a afirmat profesorul.

Când trebuie să dormim pentru un creier sănătos

Cel mai de preț sfat pe care medicul Vlad Ciurea îl oferă tuturor oamenilor este să doarmă. Acesta susține că cel mai vindecător somn pentru creier este cel dintre orele 22:00 și 24:00. În plus, dacă mergem în vacanțe este bine să facem exerciții fizice ușoare, cum ar fi plimbările lungi și înotul.

„Există două tipuri de somn. Somnul profund, cel mai valoros pentru refacerea creierului, este în prima parte a nopții, între orele 22.00 și 24.00. Din păcate, mulți dintre noi nu profităm de această perioadă. Pledez încă o dată pentru alimentația mediteraneană. Este foarte potrivită pentru noi și avem toate ingredientele necesare chiar în grădinile noastre”, a concluzionat prof. dr. Vlad Ciurea.

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