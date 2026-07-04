Cei 3 piloni ai longevității și sănătății creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea: „Performanța cerebrală crește enorm”

Prof. Dr. Alexandru-Vlad Ciurea a vorbit despre longevitate în cadrul evenimentului Brain Event & NEUROS 2026. Somnul, socializarea și alimentele sănătoase ne ajută creierul și organismul, per total, să trăim cât mai mult. Află detalii!

Cei 3 piloni ai longevității

Medicul specialist a vorbit despre secretele longevității, dar și despre sănătatea creierului. Alimentația joacă un rol important în sănătatea organismului. Pentru ca acest „motor” să funcționeze corect, are nevoie de acizi grași nesaturați și proteine. Apoi are nevoie de un nivel cât mai scăzut de stres, un lucru pe care românii îl ating din ce în ce mai greu. Orice activitate care duce la relaxare este bună, chiar dacă este realizată pentru o perioadă scurtă de timp.

„Este greu să găsești trei lucruri care să fie un fel de panaceu sau o piatră filozofală. Primul este ieșirea din stres. Toate posibilitățile ca să nu mai fii stresat. Să pui pixul jos, să ieși afară, să rupi activitatea de multitasking, să rupi această activitate dură, zilnică, să nu mai sari de la o problemă la alta și să le faci în ordine. Atunci și creierul se adaptează și te ajută foarte mult”, a declarat neurochirurgul pentru G4Food.

Somnul ajută creierul să se repare

Potrivit medicului Vlad Ciurea, ritmul alert al vieții suprasolicită creierul. Singurul mod prin care putem ajuta acest organ să se refacă este prin somn. Este important să dormim 7-8 ore pe noapte, deoarece legăturile nervoase se refac numai în somn. Este modul principal prin care ne putem consolida memoria și elimina stresul de peste zi.

„Un alt lucru care se neglijează în momentul de față, nu doar în România, ci în întreaga lume, este somnul. S-a dovedit că în timpul somnului se refac legăturile nervoase. Dacă noi dăm mâna acum și ne spunem bună ziua, în timpul somnului această legătură se întărește, se organizează și două creiere judecă apoi cu totul altfel, mult mai bine. Performanța cerebrală crește enorm”, explică profesorul Ciurea.

Află numai pe G4food care este al treilea pilon al longevității!

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