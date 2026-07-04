BANC | De ce a rupt Bulă logodna cu Bubulina

Este weekend, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

· Bula de ce ai rupt logodna cu Bubulina?

– I-am spus ca unchiul meu e super bogat.

– Si?

– Si acum imi e matusa!

Alte bancuri haioase

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permisul auto.

Examinatorul îl întreabă:

— Să presupunem că mergeți pe un drum de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un autobuz plin cu copii. Din față vine cu viteză un camion fără frâne. Ce faceți?

Candidatul se gândește câteva secunde și răspunde:

— Îl calc pe instructor.

Examinatorul, șocat:

— Cum adică îl călcați pe instructor?!

— Păi dumnealui mi-a spus înainte de examen că, dacă mă panichez, să calc pe cineva cu experiență.

La restaurant

Un client intră într-un restaurant foarte elegant și comandă o friptură.

După câteva minute, cheamă chelnerul:

— Domnule, friptura asta e foarte tare!

Chelnerul răspunde politicos:

— Vă rog să vorbiți mai încet, domnule, poate vă aude și se supără.

Clientul ridică din umeri și încearcă din nou să taie friptura. După încă cinci minute:

— Serios, nu pot s-o tai!

Chelnerul:

— Doriți un cuțit mai ascuțit?

— Nu, vreau un medic veterinar. Cred că încă mai are șanse!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”