BANC | De ce a rupt Bulă logodna cu Bubulina

Este weekend, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.
· Bula de ce ai rupt logodna cu Bubulina?
– I-am spus ca unchiul meu e super bogat.
– Si?
– Si acum imi e matusa!
Examenul de conducere
Un tip merge să dea examenul pentru permisul auto.
Examinatorul îl întreabă:
— Să presupunem că mergeți pe un drum de munte. În stânga aveți o prăpastie adâncă, iar în dreapta un autobuz plin cu copii. Din față vine cu viteză un camion fără frâne. Ce faceți?
Candidatul se gândește câteva secunde și răspunde:
— Îl calc pe instructor.
Examinatorul, șocat:
— Cum adică îl călcați pe instructor?!
— Păi dumnealui mi-a spus înainte de examen că, dacă mă panichez, să calc pe cineva cu experiență.
La restaurant
Un client intră într-un restaurant foarte elegant și comandă o friptură.
După câteva minute, cheamă chelnerul:
— Domnule, friptura asta e foarte tare!
Chelnerul răspunde politicos:
— Vă rog să vorbiți mai încet, domnule, poate vă aude și se supără.
Clientul ridică din umeri și încearcă din nou să taie friptura. După încă cinci minute:
— Serios, nu pot s-o tai!
Chelnerul:
— Doriți un cuțit mai ascuțit?
— Nu, vreau un medic veterinar. Cred că încă mai are șanse!
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