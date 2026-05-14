BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Așa că am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina care poartă o discuție despre infidelitate. Deznodământul este hilar.
– Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?
– Sincer?
– Sincer, Bubulino!
– Bulă, ți-aș face o poză!
– De ce?
– Ca să ți-o pun pe cruce.
După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:
– Ce faci aici, tataie?
– Pescuiesc, răspunde pensionarul.
„Săracul, e dus cu pluta”, gândește trecătorul înduioșat. Îl invită în bar, la o băutură. La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:
– Și câți ai prins astăzi?
– Tu ești al șaptelea.
O doamnă merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După consult, doctorul îi spune:
– Avem o nouă procedură. Vă voi monta un mic șurub în vârful capului. De fiecare dată când apare un rid, strângeți șurubul și ridul va dispărea.
– Exact asta îmi doream – zise femeia fericită. Sunt de acord. Să-i dăm drumul!
După șase luni, femeia revine însă în biroul doctorului.
– Cum merge noua procedură, întreabă doctorul.
– E groaznic, zise femeia. Am niște pungi imense sub ochi!
Doctorul o studiază din cap până în picioare și spune:
– Doamnă, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dvs… Și dacă nu lăsați șurubul acela în pace, în curând o să aveți și barbă!
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
