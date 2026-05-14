Moment adorabil în familia regală! Ce i-a lăsat Kate Middleton pe copii să facă până târziu în noapte

De: Paul Hangerli 14/05/2026 | 07:20
Seară specială pentru familia regală
Prințesa de Wales a vorbit cu sinceritate despre viața de familie și pasiunea pentru fotbal a prințului William, în timpul unei petreceri organizate la Buckingham Palace. Potrivit The Telegraph, Kate Middleton a mărturisit că i-a lăsat pe cei trei copii ai săi să stea treji până târziu pentru a urmări victoria spectaculoasă a echipei Aston Villa.

Prințul William a mers pe stadion pentru a urmări victoria categorică a echipei Aston Villa, scor 4-0 cu Nottingham Forest, rezultat care a trimis clubul englez în finala Europa League de la Istanbul.

George, Charlotte și Louis au urmărit meciul până târziu în noapte

În timp ce moștenitorul tronului era prezent pe stadion, Kate Middleton a rămas acasă cu cei trei copii ai cuplului regal, prințul George, prințesa Charlotte și micul prinț Louis.

În timpul unei discuții cu invitații de la petrecerea regală organizată la Buckingham Palace, Prințesa de Wales a povestit amuzată că atmosfera din casă devine extrem de gălăgioasă atunci când familia urmărește fotbal.

„Toți fac foarte mult zgomot, chiar și Louis”, a spus Kate, râzând.

Prințesa a dezvăluit că cei mici și-ar fi dorit să meargă la meci alături de tatăl lor, însă au fost lăsați să stea treji până târziu pentru a urmări partida la televizor. La rândul său, prințul William a glumit a doua zi că are „cearcăne” după noaptea plină de emoții dedicate echipei sale favorite.

Apariție specială la Buckingham Palace

Prințul și Prințesa de Wales au găzduit cea de-a doua petrecere în grădinile Palatului Buckingham din acest sezon, în numele regelui Charles. La eveniment au participat aproximativ 8.000 de invitați. Familia regală a fost însoțită de Zara Tindall și de Ducele și Ducesa de Edinburgh.

Kate Middleton a avut mai multe conversații emoționante cu invitații, printre care și Leanne Lucas, profesoara de dans din Southport care a protejat copii în timpul atacului cu cuțit din 2024.

Prințul William i-a transmis femeii că a dat dovadă de „mult curaj” și că este susținută de foarte mulți oameni. Leanne Lucas a povestit ulterior că întâlnirea cu cei doi membri ai familiei regale a fost „ca o revedere cu niște vechi prieteni”.

Kate Middleton a vorbit și despre hobby-urile familiei

În timpul petrecerii, Prințesa de Wales a discutat și despre sporturile preferate ale familiei. Kate a mărturisit că adoră să joace padel, deși tenisul rămâne marea ei pasiune. Prințesa a povestit:

„Este un sport foarte sociabil și toate generațiile îl pot practica. Eu joc chiar și cu părinții mei.”

Prințesa a făcut și o dezvăluire amuzantă despre Otto, cățelul familiei regale, care ar fi ros mai multe obiecte din casă.

„Primul lucru pe care îl facem dimineața este să verificăm dacă cineva l-a scos pe Otto afară”, a mărturisit Kate Middleton în timpul discuțiilor cu invitații.

