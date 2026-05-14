Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea că divorțează + cum au ținut totul ascuns

Odată cu anunțul divorțului dintre Cabral și Andreea Ibacka, ies la lumină tot mai multe detalii despre momentul în care s-a produs separarea. CANCAN.RO a aflat că ruptura a avut loc după 15 ani de căsnicie, însă misterul din jurul motivelor care au dus la despărțire rămân, și acum, neelucidate.

Pe fondul mai multor evenimente din trecut, dar și al ultimelor schimbări din viețile lor personale, în ultima perioadă, zvonuri privind o posibilă separare separare între Cabral și Andreea Ibacka, alimentând și mai mult convingerile celor care credeau că relația lor a ajuns la final. După 15 ani de relație, cei doi au decis să divorțeze, iar semnele rupturii au devenit tot mai evidente în ultima perioadă.

Când s-au despărțit, de fapt, Cabral și Andreea Ibacka

În ultimele luni, cele mai notabile schimbări au fost observate pe conturile lor de social media. Cei doi au început să posteze fotografii separat, să plece în vacanțe pe cont propriu și să șteargă o parte din imaginile de cuplu, iar într-un final au renunțat inclusiv la verighete, gest care a ridicat și mai multe semne de întrebare, dar care, totodată, a venit ca o cofirmare a tuturor speculațiilor din ultima perioadă.

Ruptura dintre Cabral și Andreea s-a produs undeva între 29 martie și 17 aprilie. Pe data de 29, Andreea avea încă verighetă, apoi a urmat o lungă perioadă în care nu a mai postat nimic pe rețelele sociale, fiind clar că trecea printr-o perioadă de tranziție.

Absența a durat până pe 17 aprilie, atunci când a revenitu cu mesajul: „Nu am uitat să postez. Doar am ales când” și o fotografie în care apare parcă intenționat cu mâna la vedere, fără verighetă. Nu a fost un episod singular. De atunci, Andreea s-a pozat mereu fără verighetă. Cum au ținut totul ascuns: zâmbind mereu, pe social media, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

În tot acest timp, gurile rele sunt de părere că cei doi au divorțat din cauza infidelității. După ce s-a dus vorba că cei doi divorțează, pe contul de socializare al Andreei au apărut mai multe speculații referitoare la o a treia personă care s-ar fi băgat în căsnicia lor – vezi AICI mesajele primite de fosta actriță.

