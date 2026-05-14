Acasă » Știri » Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea că divorțează + cum au ținut totul ascuns

Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea că divorțează + cum au ținut totul ascuns

De: Irina Vlad 14/05/2026 | 08:10
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea că divorțează + cum au ținut totul ascuns
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Odată cu anunțul divorțului dintre Cabral și Andreea Ibacka, ies la lumină tot mai multe detalii despre momentul în care s-a produs separarea. CANCAN.RO a aflat că ruptura a avut loc după 15 ani de căsnicie, însă misterul din jurul motivelor care au dus la despărțire rămân, și acum, neelucidate. 

Pe fondul mai multor evenimente din trecut, dar și al ultimelor schimbări din viețile lor personale, în ultima perioadă, zvonuri privind o posibilă separare separare între Cabral și Andreea Ibacka, alimentând și mai mult convingerile celor care credeau că relația lor a ajuns la final. După 15 ani de relație, cei doi au decis să divorțeze, iar semnele rupturii au devenit tot mai evidente în ultima perioadă.

Când s-au despărțit, de fapt, Cabral și Andreea Ibacka

În ultimele luni, cele mai notabile schimbări au fost observate pe conturile lor de social media. Cei doi au început să posteze fotografii separat, să plece în vacanțe pe cont propriu și să șteargă o parte din imaginile de cuplu, iar într-un final au renunțat inclusiv la verighete, gest care a ridicat și mai multe semne de întrebare, dar care, totodată, a venit ca o cofirmare a tuturor speculațiilor din ultima perioadă.

Ruptura dintre Cabral și Andreea s-a produs undeva între 29 martie și 17 aprilie. Pe data de 29, Andreea avea încă verighetă, apoi a urmat o lungă perioadă în care nu a mai postat nimic pe rețelele sociale, fiind clar că trecea printr-o perioadă de tranziție.

Andreea Ibacka (foto din 29 martie)/ sursă: Facebook

Absența a durat până pe 17 aprilie, atunci când a revenitu cu mesajul: „Nu am uitat să postez. Doar am ales când” și o fotografie în care apare parcă intenționat cu mâna la vedere, fără verighetă. Nu a fost un episod singular. De atunci, Andreea s-a pozat mereu fără verighetă. Cum au ținut totul ascuns: zâmbind mereu, pe social media, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Andreea Ibacka (foto din 17 aprilie)/ sursă: Facebook

În tot acest timp, gurile rele sunt de părere că cei doi au divorțat din cauza infidelității. După ce s-a dus vorba că cei doi divorțează, pe contul de socializare al Andreei au apărut mai multe speculații referitoare la o a treia personă care s-ar fi băgat în căsnicia lor – vezi AICI mesajele primite de fosta actriță.

Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment. Prezentatorul de la Pro TV are „spatele asigurat” în divorțul cu Andreea

Mesajul zguduitor care dinamitează divorțul momentului: Cabral, acuzat că ar fi fost infidel cu o prietenă de-ale Andreei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Planeta ar putea deveni de nelocuit. Data estimată de cercetători și scenariul care schimbă totul
Știri
Planeta ar putea deveni de nelocuit. Data estimată de cercetători și scenariul care schimbă totul
Eliminare neașteptată la „Chefi la cuțite”. Concurentul a izbucnit în lacrimi
Știri
Eliminare neașteptată la „Chefi la cuțite”. Concurentul a izbucnit în lacrimi
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Gandul.ro
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele...
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și...
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de români: „O bodegă dată cu sclipici”
Click.ro
Care este cel mai neplăcut oraș din România? Locurile care au fost făcute praf de...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Gandul.ro
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru...
ULTIMA ORĂ
Cântecul de lebădă al lui Neymar? Brazilia decide dacă superstarul merge la Cupa Mondială
Cântecul de lebădă al lui Neymar? Brazilia decide dacă superstarul merge la Cupa Mondială
Planeta ar putea deveni de nelocuit. Data estimată de cercetători și scenariul care schimbă totul
Planeta ar putea deveni de nelocuit. Data estimată de cercetători și scenariul care schimbă totul
Eliminare neașteptată la „Chefi la cuțite”. Concurentul a izbucnit în lacrimi
Eliminare neașteptată la „Chefi la cuțite”. Concurentul a izbucnit în lacrimi
TEST IQ | Te consideri un geniu? Găsește 3 diferențe între cele două imagini, în maximum 41 de ...
TEST IQ | Te consideri un geniu? Găsește 3 diferențe între cele două imagini, în maximum 41 de secunde!
Vedeta din „American Pie” a divorțat oficial și și-a refăcut viața! Din ce câștigă milioane ...
Vedeta din „American Pie” a divorțat oficial și și-a refăcut viața! Din ce câștigă milioane de dolari pe internet
Ce se întâmplă dacă pui un prosop pe ușa mașinii de spălat vase, la finalul ciclului. Experții ...
Ce se întâmplă dacă pui un prosop pe ușa mașinii de spălat vase, la finalul ciclului. Experții spun că ai procedat greșit
Vezi toate știrile