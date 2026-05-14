Cântecul de lebădă al lui Neymar? Brazilia decide dacă superstarul merge la Cupa Mondială

Deși cariera sa a fost marcată în ultimii ani de accidentări și controverse, Neymar continuă să fie unul dintre cele mai importante nume din fotbalul mondial. Potrivit presei din Brazilia, starul lui Santos a fost inclus de Carlo Ancelotti în lotul preliminar de 55 de jucători pentru Cupa Mondială. Fanii speră acum la o ultimă apariție spectaculoasă pe cea mai mare scenă a fotbalului.

Puțini fotbaliști au fost atât de iubiți și criticați în același timp precum Neymar. Mulți consideră că brazilianul nu și-a atins niciodată complet potențialul uriaș, însă cifrele sale rămân impresionante.

Neymar continuă să împartă lumea fotbalului

De-a lungul carierei la Santos, Barcelona, PSG și Al-Hilal, Neymar a adunat 377 de goluri și 232 de pase decisive în 632 de meciuri. În plus, este golgheterul all-time al naționalei Braziliei, cu 79 de reușite. Totuși, ultimii ani au fost extrem de dificili pentru superstarul brazilian. Accidentările repetate și problemele fizice i-au afectat serios evoluțiile, iar mulți credeau că perioada lui la cel mai înalt nivel s-a încheiat. Revenirea la Santos pare însă să-i fi redat încrederea.

Jurnalistul brazilian Thiago Rabelo, unul dintre cei mai respectați specialiști din America de Sud, a analizat forma actuală a lui Neymar. Acesta a explicat:

„Neymar a avut un sezon cu suișuri și coborâșuri. Statisticile lui sunt bune comparativ cu alți jucători, însă dacă le raportăm la propriul său nivel din trecut, sunt oarecum dezamăgitoare. A avut momente extraordinare, dar îi lipsesc constanța și intensitatea.”

În actualul sezon, Neymar a marcat șase goluri și a oferit trei assist-uri în 13 meciuri pentru Santos.

Va merge Neymar la Cupa Mondială?

În Brazilia, dezbaterea este uriașă. Potrivit unui sondaj realizat de Datafolha, unul dintre cele mai cunoscute institute de sondare sociologică din Brazilia, mai mult de jumătate dintre brazilieni își doresc ca Neymar să fie convocat pentru turneul final. Thiago Rabelo continuă:

„Este fără îndoială cel mai controversat nume de pe lista lui Ancelotti.”

Jurnalistul susține că accidentările lui Rodrygo și Estêvão i-ar putea deschide din nou ușa veteranului brazilian.

„Înainte de accidentările lor, șansele lui Neymar erau mici. Acum însă, superstarul ar putea reveni în planurile lui Ancelotti. Neymar nu concurează cu alți jucători pentru un loc la Mondial. El concurează doar cu el însuși.”

„Merită mai mult respect”

În Brazilia există în continuare convingerea că Neymar este subestimat la nivel internațional. Thiago Rabelo explică:

„Dincolo de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, Neymar este probabil cel mai talentat fotbalist pe care lumea l-a văzut în ultimele două decenii.”

Acesta merge chiar mai departe și îl compară pe Neymar cu marile legende ale Braziliei.

„Îl pun în aceeași categorie cu Ronaldo, Romário și Ronaldinho. Este unul dintre cei mai mari jucători pe care i-am văzut vreodată.”

Mulți suporteri brazilieni cred că accidentările din momente-cheie au schimbat complet destinul carierei sale și chiar al naționalei Braziliei.

Neymar s-a accidentat la Campionatele Mondiale din 2014, 2018 și 2022, iar în Brazilia există convingerea că selecționata sud-americană ar fi avut rezultate mult mai bune dacă starul ar fi fost apt.

Brazilia își va anunța lotul final pentru Cupa Mondială în perioada următoare. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti va disputa meciuri amicale cu Panama și Egipt înaintea turneului final, unde va întâlni Maroc, Haiti și Scoția în faza grupelor.

Brazilia rămâne cea mai titrată națională din istoria Cupei Mondiale, cu cinci trofee, însă ultimul succes datează din 2002.

Pentru Neymar, competiția din America de Nord ar putea reprezenta ultima mare oportunitate de a cuceri trofeul suprem și de a-și rescrie definitiv moștenirea în fotbalul mondial.

