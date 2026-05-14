Tragedie cumplită în Vrancea. Alex și Miruna au murit în mașina care a luat foc după impact

Sfârșit tragic pentru Alex și Miruna, doi tineri din județul Vrancea. Aceștia și-au pierdut viața în urma unui accident rutier violent. Mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod, iar apoi a luat foc. Cei doi tineri au murit carbonizați. Alte două persoane ce se aflau în mașină au fost salvate în ultima clipă.

Accidentul rutier s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 12 – 13 mai, pe DJ 205 C, în comuna Vârteșcoiu, la doar câțiva kilometri de Focșani. Imediat după accident alarma a fost dată. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 02:28.

La fața locului au fost mobilizate de urgență trei echipaje cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și modulul SMURD. De asemenea, au intervenit și pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani.

Alex și Miruna au murit în mașina care a luat foc după impact

Din primele informații, se pare că accidentul s-a produs după ce șoferul autoturismului, Alex – un tânăr de 22 de ani din Focșani, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă. Acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Autoturismul s-a izbit violent într-un cap de pod, iar imediat după impact a izbucnit un incendiu extrem de puternic.

La momentul impactului, în mașină se aflau patru tineri. Inițial, toți au rămas încarcerați. Din păcate, Alex și tânăra aflată pe locul din dreapta, Miruna – în vârstă de doar 20 de ani, nu au mai reușit să iasă din autoturism și au murit carbonizați.

Ceilalți doi pasageri, un tânăr de 20 de ani din Focșani și o tânără de 19 ani din Bălești, au fost salvați în ultima clipă, înainte ca focul să cuprindă complet autoturismul. Tânăra de 19 ani a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Floreasca din București, iar băiatul de 20 de ani a fost dus direct în sala de operație.

„În urma accidentului au rezultat patru victime. Din nefericire, două persoane au decedat, iar alte două persoane, conștiente și cu politraumatisme, au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis autoritățile.

Localnicii spun că mașina în care se aflau cei patru tineri circula cu viteză înainte de accident. Mai mult, unii martori spun că în zonă ar fi avut loc chiar o întrecere între mai multe autoturisme. Însă, pentru moment, această ipoteză nu a fost confirmată de către autorități.

