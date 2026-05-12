Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de luni spre marți, pe DN7, în județul Alba. Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna Vințu de Jos, și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent cu mașina de pasajul Autostrăzii A1, în apropierea localității Șibot.

Impactul a fost atât de puternic încât echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Accidentul s-a produs în timpul nopții, pe DN7

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, accidentul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 mai 2026, pe DN7, la kilometrul 347+600 de metri, în afara localității Șibot. Reprezentanții IPJ Alba au transmis:

„Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN7, la kilometrul 347+600 de metri, în afara localității Șibot, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime”

La scurt timp după apelul la 112, oamenii legii și echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului. Din primele verificări efectuate de polițiști, reiese că tânărul conducea un autoturism pe direcția Sebeș–Deva în momentul în care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Mașina s-a izbit frontal de pasajul Autostrăzii A1

Autoturismul condus de tânăr a intrat frontal în Pasajul Autostrăzii A1. În urma impactului extrem de violent, mașina a fost distrusă aproape complet.

La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj de prim ajutor medical și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD. Salvatorii au încercat să îi acorde îngrijiri victimei, însă rănile suferite erau incompatibile cu viața. Autoritățile au mai transmis:

„În urma evenimentului rutier, tânărul a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia”

Polițiștii continuă ancheta

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Reprezentanții IPJ Alba au conchis comunicatul:

„Cercetările sunt continuate pentru ucidere din culpă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”

Moartea tânărului a provocat un val de reacții în comunitatea din Vințu de Jos, mai ales că acesta avea doar 24 de ani și întreaga viață înainte.

