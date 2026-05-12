Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fosta soție a lui Hugh Jackman, devastată după apariția actorului cu Sutton Foster la Met Gala: „A fost o lovitură în inimă”

Fosta soție a lui Hugh Jackman, devastată după apariția actorului cu Sutton Foster la Met Gala: „A fost o lovitură în inimă”

De: Daniel Matei 12/05/2026 | 22:50
Fosta soție a lui Hugh Jackman, devastată după apariția actorului cu Sutton Foster la Met Gala: „A fost o lovitură în inimă”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Fosta soție a lui Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, ar fi fost „devastată” după ce actorul a participat la Met Gala, la New York, la începutul acestei luni, alături de iubita sa, Sutton Foster.

Actrița, care și-a anunțat despărțirea de Hugh Jackman în 2023, după 27 de ani de căsnicie, ar fi fost profund afectată să îl vadă participând la celebrul eveniment împreună cu Sutton, o gală la care cei doi obișnuiau să apară frecvent împreună, potrivit Daily Mail.

„Deb fusese avertizată că Hugh va apărea alături de Sutton, dar tot a simțit asta ca pe o lovitură în inimă când i-a văzut acolo. Aceasta era «marea ieșire în oraș» a lui Deb și Hugh în fiecare an, iar în urmă cu doar patru ani mergeau împreună la eveniment, unul lângă celălalt, exact așa cum apare acum Sutton alături de el”, a declarat o sursă pentru revista New Idea.

Sursa a adăugat că Hugh, în vârstă de 57 de ani, și Deborra-Lee, de 70 de ani, ajunseseră la un acord după despărțire pentru a participa alternativ la Met Gala, astfel încât să evite situațiile stânjenitoare. Potrivit aceleiași surse, actrița nu și-ar fi imaginat că fostul ei soț va aduce atât de repede o nouă parteneră la eveniment.

„Erau prezențe obișnuite la Met Gala, era una dintre serile ei preferate. De fapt, când s-au despărțit, au convenit să «împartă custodia» asupra Met Gala, mergând alternativ în fiecare an, însă asta se întâmpla înainte ca cineva să știe despre Sutton”, a mai declarat sursa respectivă.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness la Met Gala în 2023. Sursa: Profimedia

Hugh Jackman a fost criticat după apariția la Met Gala

Potrivit sursei, Deborra-Lee a evitat complet să participe la Met Gala după despărțirea de Hugh Jackman și ar fi fost șocată de cât de repede actorul pare să își fi refăcut viața sentimentală.

„Anul trecut, când părea că Hugh voia să o aducă pe Sutton, Deb a lăsat de înțeles că s-ar putea să participe, însă pur și simplu nu a putut face față situației. Existau prea multe amintiri dureroase. O parte din ea spera că Hugh va veni din nou singur, așa că faptul că el pare atât de dispus să înlocuiască serile lor speciale cu noi amintiri face totul și mai greu de suportat. Deb merge mai departe cu viața ei… însă să o vadă pe Sutton zâmbind la brațul lui Hugh a durut”, a mai declarat sursa.

Totul vine după ce Hugh Jackman a fost criticat pentru participarea la ediția din acest an a Met Gala alături de noua sa iubită.

Mulți au considerat apariția lor drept o lovitură dură pentru Deborra-Lee, mai ales că Hugh și Sutton au sosit ținându-se de mână la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat rapid, catalogând gestul actorului drept „lipsit de respect” și „fără clasă”.

Actorul și-a finalizat divorțul de Deborra-Lee Furness în luna iunie a anului trecut, iar relația sa cu Sutton Foster ar fi început la finalul lui 2024, după ce cei doi au jucat împreună în relansarea musicalului The Music Man de pe Broadway, în 2021.

CITEȘTE ȘI:

Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei

Dwayne Johnson, apariție surpriză la Met Gala 2026. Actorul a purtat o fustă și a explicat mesajul din spatele ținutei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meghan Markle, schimbare de strategie în mediul online. Fanii au observat imediat noul plan al soției Prințului Harry
Showbiz internațional
Meghan Markle, schimbare de strategie în mediul online. Fanii au observat imediat noul plan al soției Prințului Harry
Cum arată Violet Affleck, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck. A fost surprinsă, în sfârșit, fără mască în Los Angeles
Showbiz internațional
Cum arată Violet Affleck, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck. A fost surprinsă, în sfârșit, fără mască…
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor Kremlinului la adresa lui Putin
Adevarul
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor...
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu și Garcea? Unde e mai ieftin și ce spun clienții
Click.ro
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit...
ULTIMA ORĂ
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează
Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează
Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor
Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor
Bogdan Naumovici a creat sloganuri care au făcut istorie. Românii le repetă și acum fără să știe ...
Bogdan Naumovici a creat sloganuri care au făcut istorie. Românii le repetă și acum fără să știe de unde vin
Fosta soție intervine în scandal! Doinița Lazarenco îi sare în apărare lui Abush și o “articulează” ...
Fosta soție intervine în scandal! Doinița Lazarenco îi sare în apărare lui Abush și o “articulează” pe Andreea Bostănică
Vezi toate știrile