Fosta soție a lui Hugh Jackman, devastată după apariția actorului cu Sutton Foster la Met Gala: „A fost o lovitură în inimă”

Fosta soție a lui Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, ar fi fost „devastată” după ce actorul a participat la Met Gala, la New York, la începutul acestei luni, alături de iubita sa, Sutton Foster.

Actrița, care și-a anunțat despărțirea de Hugh Jackman în 2023, după 27 de ani de căsnicie, ar fi fost profund afectată să îl vadă participând la celebrul eveniment împreună cu Sutton, o gală la care cei doi obișnuiau să apară frecvent împreună, potrivit Daily Mail.

„Deb fusese avertizată că Hugh va apărea alături de Sutton, dar tot a simțit asta ca pe o lovitură în inimă când i-a văzut acolo. Aceasta era «marea ieșire în oraș» a lui Deb și Hugh în fiecare an, iar în urmă cu doar patru ani mergeau împreună la eveniment, unul lângă celălalt, exact așa cum apare acum Sutton alături de el”, a declarat o sursă pentru revista New Idea.

Sursa a adăugat că Hugh, în vârstă de 57 de ani, și Deborra-Lee, de 70 de ani, ajunseseră la un acord după despărțire pentru a participa alternativ la Met Gala, astfel încât să evite situațiile stânjenitoare. Potrivit aceleiași surse, actrița nu și-ar fi imaginat că fostul ei soț va aduce atât de repede o nouă parteneră la eveniment.

„Erau prezențe obișnuite la Met Gala, era una dintre serile ei preferate. De fapt, când s-au despărțit, au convenit să «împartă custodia» asupra Met Gala, mergând alternativ în fiecare an, însă asta se întâmpla înainte ca cineva să știe despre Sutton”, a mai declarat sursa respectivă.

Hugh Jackman a fost criticat după apariția la Met Gala

Potrivit sursei, Deborra-Lee a evitat complet să participe la Met Gala după despărțirea de Hugh Jackman și ar fi fost șocată de cât de repede actorul pare să își fi refăcut viața sentimentală.

„Anul trecut, când părea că Hugh voia să o aducă pe Sutton, Deb a lăsat de înțeles că s-ar putea să participe, însă pur și simplu nu a putut face față situației. Existau prea multe amintiri dureroase. O parte din ea spera că Hugh va veni din nou singur, așa că faptul că el pare atât de dispus să înlocuiască serile lor speciale cu noi amintiri face totul și mai greu de suportat. Deb merge mai departe cu viața ei… însă să o vadă pe Sutton zâmbind la brațul lui Hugh a durut”, a mai declarat sursa.

Totul vine după ce Hugh Jackman a fost criticat pentru participarea la ediția din acest an a Met Gala alături de noua sa iubită.

Mulți au considerat apariția lor drept o lovitură dură pentru Deborra-Lee, mai ales că Hugh și Sutton au sosit ținându-se de mână la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat rapid, catalogând gestul actorului drept „lipsit de respect” și „fără clasă”.

Actorul și-a finalizat divorțul de Deborra-Lee Furness în luna iunie a anului trecut, iar relația sa cu Sutton Foster ar fi început la finalul lui 2024, după ce cei doi au jucat împreună în relansarea musicalului The Music Man de pe Broadway, în 2021.

