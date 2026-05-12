Fosta soție intervine în scandal! Doinița Lazarenco îi sare în apărare lui Abush și o “articulează” pe Andreea Bostănică

De: Andrei Iovan 12/05/2026 | 22:30
Scandalul dintre Andreea Bostănică și Abush continuă, iar în mijlocul acestei situații apare chiar fosta soție a afaceristului, care îi ia apărarea afaceristului și o critică dur pe influenceriță. Pentru prima dată, Doina a decis să vorbească public, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre întreaga situație care a degenerat cu ordine de protecție (care au fost respinse) și acuzații grave. Modul în care se poziționează nu lasă loc de interpretări, o „articulează” direct pe șatenă pentru felul în care a acționat.

Fosta parteneră de viață a afaceristului susține că imaginea lui a fost complet denaturată și spune că Andreea Bostănică ar fi mers mult prea departe cu acuzațiile lansate public. Mai mult, aceasta spune răspicat că, în toți anii în care l-a cunoscut pe Abush, nu a asistat niciodată la vreun episod violent și consideră că scandalul a fost dus într-o zonă extrem de sensibilă, fără dovezi clare.

Doina Lazarenco îi ia apărarea fostului soț, Akbar Abdullaev (Abush). sursă – social media

De altfel, Doina nu s-a ferit deloc să o înțepe pe Andreea Bostănică atunci când a venit vorba despre ordinul de protecție solicitat împotriva lui Akbar Abdullaev. Este de părere că tema violenței asupra femeilor este una mult prea serioasă pentru a fi folosită într-un război personal.

Doinița Lazarenco intervine în scandalul dintre Abush și Andreea Bostănică: „El e un bărbat extrem de grijuliu”

Fosta soție a afaceristului a spus că a evitat până acum să ofere vreo reacție publică, însă în momentul în care a văzut că lucrurile au escaladat, a simțit nevoia să intervină. Mai ales pentru că ea îl cunoaște de foarte mulți ani, au fost și căsătoriți și susține că toate afirmațiile și acțiunile Andreei Bostănică sunt construite doar pentru a-i afecta imaginea afaceristului, fără un temei.

Abush, apărat de fosta soție, Doinița Lazarenco.

Nu am vrut să ofer o reacție imediată la tot conflictul apărut în presă, legat de fostul meu soț, Akbar Abdullaev, și Andreea Bostanică, însă consider că lucrurile au degenerat într-o direcție destul de sensibilă, care mă privește și pe mine ca femeie și ca persoană implicată direct. Akbar este un bărbat foarte atent, extrem de grijuliu și de o empatie rar întâlnită, iar mie îmi pare nespus de rău că aceste calități ale lui au fost folosite împotriva sa.
Declar, pe propria răspundere, că nu am asistat niciodată la vreun act de violență din partea lui Akbar împotriva cuiva iar noi cu el ne cunoaștem de foarte mulți ani.
Evident, în viață cu toții trecem prin diferite situații în care putem reacționa mai dur sau sub impulsul emoțiilor, însă atât timp cât aceste reacții nu reprezintă un pericol pentru viața altei persoane, ele rămân reacții umane și ușor de înțeles.
Împotriva fostului meu soț a fost solicitat un ordin de protecție de către Andreea, pe motiv de violență. Este, fără îndoială, un subiect extrem de sensibil pentru femeile din întreaga lume, iar eu susțin cu toată convingerea mea rolul și siguranța femeilor în societate. Totuși, îmi pare nespus de rău că Andreea a ales să folosească această temă sensibilă pentru a-și susține propriile interese în conflictul cu Akbar, în lipsa unor dovezi care să confirme aceste acuzații, a declarat Doina Lazarenco pentru CANCAN.RO. 

Fosta soție a lui Abush: „O îndemn pe mama Andreei să oprească acest conflict”

Cât despre relația pe care o are în momentul de față cu fostul ei soț, Doina spune că păstrează legătura și a făcut lumină și referitor la acel dosar pe rol, în care este vorba doar despre o răspundere contractuală și nimic mai mult. În plus, i-a transmis și un sfat Angelei, mamei Andreei Bostănică, pe care a îndemnat-o să oprească acest conflict, pe care, Andreea, din cauza vârstei fragede, îl alimentează și nu realizează că poate avea consecințe legale.

Referitor la relația mea cu Akbar, am rămas în relații bune, păstrăm legătura însă fiecare își continuă viața personală separat. Da, există într-adevăr un dosar aflat pe rol într-o cauză civilă care mă privește personal, însă este vorba exclusiv despre o răspundere contractuală și nu are nicio legătură cu situația despre care se discută. În ceea ce privește acuzațiile legate de protecție și violență, consider că Andreea, din păcate, a recurs la afirmații și acuzații nedrepte și extrem de agresive la adresa lui Abush. Repet, eu nu am asistat niciodată la vreun act de agresiune sau violență fizică din partea lui.

Totodată, aș îndemna-o pe mama Andreei să oprească acest conflict, având în vedere și vârsta fragedă a Andreei, care poate nu realizează în acest moment că acuzațiile publice formulate pe nedrept pot avea și consecințe legale. În plus, din câte cunosc eu, Akbar a fost singura persoană care a ajutat-o pe mama Andreei să depășească câteva situații familiale extrem de dificile și sensibile, oferindu-le atunci întregii familii tot sprijinul și resursele de care au avut nevoie.
Iar acum, modul urât în care se încearcă să îl denigreze demonstrează o profundă lipsă de recunoștință și personal eu rămân extrem de dezamăgită de afirmațiile Andreei, a mai adăugat Doinița Lazarenco.

