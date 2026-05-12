Fostul coleg al lui Cabral dă din casă. Amănunte neștiute din relația prezentatorului de la Pro TV cu Andreea Ibacka

Andreea și Cabral Ibacka au stârnit numeroase controverse după ce s-a aflat că divorțează. Semnele au fost numeroase: de la escapadele prezentatorului pe la mare și, ulterior, prin alte țări, până la faptul că actrița nu mai poartă verigheta. Mai mult, pozele cu ei împreună de pe social media lipseau, evenimentele nu le mai onorau ca un cuplu, ci mai mult separat, iar de curând Andreea a fost surprinsă în Elveția, unde filma și posta clipuri pe social media, în timp ce Cabral era implicat în proiecte prin Austria. Toate acestea, dar și declarațiile lor în care susțineau că dorm de multă vreme în camere separate au alimentat zvonurile unui posibil divorț. Cum cei doi au preferat, pentru moment, să păstreze tăcerea, prietenii încep să vorbească despre relația lor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu unul dintre cei mai apropiați oameni de Cabral de la începutul relației cu Andreea. Bărbatul a făcut dezvăluiri exclusive, dar a și punctat câteva aspecte importante din relația lor.

Cabral și Andreea Ibacka au început relația în 2008 pe platourile telenovelei Inimă de țigan, în 2011 au devenit soț și soție și ulterior, părinți. Cu toate că, încă de la începutul relației lor, unii nu le-au dat șanse, cei doi păreau că formează familia perfecta. În ultima perioadă însă, mai multe semne de întrebare au planat asupra mariajului lor asta după ce cuplul a început să apară din ce în ce mai rar împreună la evenimente sau în pozele de pe rețelele sociale. În plus, vacanțele pe care și le-au făcut separat, dar și lipsa verighetei de pe mâna actriței au alimentat și mai mult zvonurile unei despărțiri. Mircea Solcanu, omul care i-a fost alături zi de zi timp de șapte ani lui Cabral în cadrul emisiunii pe care o prezentau împreună, dă detalii neștiute despre ei.

Mircea Solcanu, dezvăluiri inedite despre începutul relației dintre Cabral și Andreea Ibacka: „El era îndrăgostit, ea foarte tânără”

Mircea Solcanu i-a fost timp de 7 ani coleg lui Cabral pe platourile emisiunii „Poveștiri de noapte”, fiind și unul dintre oamenii care au asistat la începutul relației celor doi. Solcanu și-a amintit cum a început relația colegului său cu Andreea și a reamintit că prezentatorul își încheiase socotelile cu fosta soție de multă vreme atunci când relația cu Andreea a început.

„Noi am fost doar colegi și atât. Ne vedeam înainte de emisiune la machiaj, ne salutam, făceam emisiunea și asta era. În momentul în care am început să colaborez cu Cabral el era divorțat de Luana. Ulterior, pe platourile de la telenovelă s-au îndrăgostit”, a declarat Mircea Solcanu.

Fostul prezentator al „Poveștirilor de noapte” își amintește că relația dintre Cabral și Andreea părea sinceră încă de la început, iar chimia dintre ei era vizibilă pentru toți cei din jur. Potrivit lui Mircea Solcanu, Cabral traversa una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui, iar Andreea i-a făcut din prima prezentatorului o impresie bună.

„Andreea a venit la emisiune când ei erau deja împreună. El era foarte îndrăgostit de ea la început. Ea era foarte tânără, mi s-a părut că îl place sincer, că e îndrăgostită și ea. M-am înțeles bine cu Andreea, e super fată, glumeață”, ne-a spus fostul prezentator de la Poveștiri adevărate.

Mircea Solcanu a ținut să precizeze că fostul lui coleg era foarte încântat de nunta care urma să aibă loc la scurt timp după anunț. Cabral, conform spuselor fostului său coleg, vorbea cu multă emoție de pasul important pe care urma să-l facă. Și, cu toate că nu a fost invitat la nuntă, Mircea Solcanu nu poate uita entuziasmul lui Cabral cu privire la marele pas.

„Mi-a spus că se căsătorește cu ea, dar nu am fost invitat la nuntă. El își ținea viața personală pentru el și într-un fel e bine că a făcut asta. Ei s-au căsătorit în 2011, el era foarte încântat. Noi din 2014 nu am mai colaborat, deci nu i-am prins prea mult timp căsătoriți”, a dezvăluit Mircea Solcanu pentru CANCAN.RO.

Ce crede prezentatorul că s-a întâmplat între cei doi: „Nu mă duc cu gândul în altă parte”

Întrebat despre zvonurile care au apărut în ultima perioadă legate de un posibil divorț dintre ei, Mircea Solcanu a mărturisit că vestea îl surprinde, mai ales că la începtul relației, cei doi păreau foarte compatibili. Fostul prezentator spune că nu crede că la mijloc ar exista motive foarte grave precum infidelitatea. În opnia lui, problemele dintre ei ar șine mai degreabă de rutina care apare, inevitabil, într-o căsnicie de lungă durată.

„E pacat dacă se despart, mie mi se părea că se potrivesc. Nu cred că s-a întâmplat ceva grav, nu mă duc cu gândul în altă parte (n.r. la înșelat). Eu am văzut la vremea respectivă doi oameni care se iubeau, deci mă așteptam să reziste relația lor mult, la cât de îndrăgostiți atunci”, a spus el.

Mircea este convins că cei doi vor reuși să gestioneze matur lucrurile în privința celor doi copii. Fostul coleg al lui Cabral spune că prezentatorul a fost întotdeauna un om discret și echilibrat în viața de familie, astfel că nu ar avea de ce să nu rămână așa și după despărțire.

„Eu cred că se vor înțelege în privința copiilor, clar. Andreea pare destul de ok, el s-a înțeles cu Luana, deci nu văd aici o problemă. El oricum este un om discret când vine vorba de familie, nu neapărat față de mine era, ci față de toată lumea”, a mai declarat Mircea Solcanu pentru CANCAN.RO.

