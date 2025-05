Andreea Ibacka recunoaşte că este o soţie permisivă! Cabral are “bilet de voie” la distracţie: “Îmi descarc toate energiile manipulatoare și posesive în…”

Andreea Ibacka are parte de un început de an promițător! Blondina își arată talentele actoricești în cea mai nouă comedie, acolo unde joacă alături de nume sonore din industrie. În plus, așa cum știm vedeta se dedică familiei sale și este o mamă implicată, dar și o soție model, mai ales dacă ar fi să ne luăm după felul în care gestionează situațiile imprevizibile din familia ei. Andreea și Cabral au petrecut zilele trecute pe litoral, alături de prieteni, iar imaginile le puteți vedea pe site-ul nostru. Însă, nu de puține ori prezentatorul de la Pro TV a fost surprins de site-ul nostru în toiul distracției de la malul mării fără soția lui. Acum, actrița a spus într-un interviu exclusiv CANCAN.RO a spus cât de permisivă este, dar și de ce evită să aibă discuții în contradictoriu cu soțul ei.

Andreea Ibacka a fost prezentă pe covorul roșu la premiera filmului Marea Pescuială. Blondina a dezvăluit mai multe despre rolul pe care l-a făcut în noua producție cinematografică, rol care a bucurat-o enorm. Nu mai este „Zâna cea bună”, așa cum chiar ea o spune, ci s-a transformat într-o femme fatale. Asta doar pentru rol, căci în viața de zi cu zi actrița recunoaște că este prea permisivă, mai ales în căsnicia ei cu Cabral. Cum s-a vindecat vedeta de gelozie, dar și în ce își canalizează energia, aflăm de la ea.

Andreea Ibacka, spune cum s-a vindecat de gelozie: „Nu îmi descarc energiile posesive acasă”

CANCAN.RO: Andreea, te felicit pentru film! Spune-ne mai multe despre film, despre filmări și despre personajul tău pentru că am înțeles că este interesant!

Andreea Ibacka: Mulțumesc mult! De abia aștept să descopăr și eu filmul montat pentru că nu l-am văzut încă, dar am avut toți o chimie atât de bună la filmări încât sunt convinsă că a ieșit o comedie savuroasă. Natasha, personajul meu, este femme fatale de profesie cu licență în manipulare. Vine să controleze un pic situația, unde sunt atâția bărbați, trebuie să fie și cineva care să-i manipuleze. Ca-n viață!

CANCAN.RO: Cum ți-a fost să interpretezi acest personaj? Ai reușit să intri rapid în rol?

Andreea Ibacka: Stai liniștită (n.r. râde). Majoritatea rolurilor mele au fost de zână bună, iar acest rol a fost într-adevăr o provocare și îmi doream un personaj negativ pentru că Natasha este personajul negativ chiar dacă ea este de partea greșită a legii, deci nu este The bitch. Mi-a plăcut tare să filmez pentru proiectul acesta.

CANCAN.RO: Mi-ai zis că nu ai apucat să vezi filmul complet. Cabral a văzut anumite secvențe din film?

Andreea Ibacka: A văzut trailerul, am văzut că mi-a dat inimioare, dar mai mult de atât nu. Totul s-a întâmplat pe repede înainte, s-a filmat în toamnă, în mod normal post-producția durează ceva mai mult de atât, dar date fiind circumstanțele echipa s-a mișcat foarte rapid și, iată, la început de mai chiar este un timp record pentru un lung metraj în România să iasă atât de repede. Cred că foarte mulți dintre cei prezenți aici vor vedea filmul pentru prima oară cap-coadă, inclusiv producția.

Actrița dezvăluie de ce își lasă soțul singur la distracție: „Sunt o tipă foarte permisivă”

CANCAN.RO: Tu și Cabral aveți o relație sudată pentru că de multe ori l-am văzut că a mai plecat și singur. Și tu îl lași, fără nicio problemă.

Andrea Ibacka: Ai văzut.

CANCAN.RO: Spune-mi puțin cum reușești să faci asta?

Andreea Ibacka: M-am vindecat de gelozie, vine odată cu vârsta. Sunt o tipă foarte permisivă și îmi descarc toate energiile manipulatoare și posesive, nu acasă cu el, ci în rolurile pe care le fac. Acasă cu el sunt Zâna Măseluță.

CANCAN.RO: „Este de partea greșită a legii, dar te face să îi ții partea oricum”. Se aseamănă Andreea vreun pic cu personajul?

Andreea Ibacka: Asta zic, asta înseamnă manipularea supremă, nu?

CANCAN.RO: Și în viața reală Andreea poate să-i întoarcă pe oameni de partea ei orice ar fi?

Andreea Ibacka: Am exersat treaba asta de câțiva ani și uneori îmi iese. M-a surprins și pe mine treaba asta, dar cumva mă bucură.

