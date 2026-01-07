Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valorează cu aproape 100 de milioane de euro mai mult decât sportivul de pe locul doi

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 22:50
Lamine Yamal, jucătorul FC Barcelona, a fost desemnat cel mai valoros jucător de pe planetă în topul 100 al Observatorului de Fotbal CIES din 2026.

Potrivit topului, valoarea sa este estimată la 343 de milioane de euro.  Tânărul atacant al Barcelonei a înregistrat o creștere continuă a valorii sale în ultimele 12 luni, ocupând locul al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur, în spatele starului lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. În mod bizar, însă, cel mai recent câștigător al prestigiosului premiu nu a fost inclus în top 100, scrie goal.com.

Tânărul spaniol este în fața a doi atacanți centrali care, deși mai în vârstă, continuă să marcheze și să aibă performanțe bune: Erling Haaland (255 de milioane de euro) și Kylian Mbappé (201 de milioane de euro).

Lamine Yamal este cel mai valoros jucător de fotbal al acestui an

În fruntea listei din ianuarie anul trecut, Jude Bellingham este acum pe locul patru (153 de milioane de euro). Englezul de la Real Madrid îl devansează pe francezul de la Bayern München, Michael Olise (137 de milioane de euro), și pe noul jucător transferat de la Liverpool, Florian Wirtz (136 de milioane de euro). În top 10 se mai numără doi jucători de la Paris St-Germain, Désiré Doué și João Neves, un alt jucător al Real Madrid, Arda Güler, și un alt fotbalist de la FC Barcelona: Pedri González.

Cea mai mare valoare pentru un jucător din afara ligilor mari din Europa a fost înregistrată pentru brazilianul Vitor Roque de la Palmeiras (85 de milioane de euro), devansându-l pe atacantul spaniol de la FC Porto Samu Aghehowa (76 de milioane de euro), și pe extrema portugheză de la Sporting CP, Geovany Quenda (70 de milioane de euro), deja transferați de Chelsea. Gianluigi Donnarumma (81 de milioane de euro) este cel mai valoros portar, Pau Cubarsí (110 milioane de euro) este cel mai valoros fundaș central, iar Nico O’Reilly (90 de milioane de euro) este cel mai valoros fundaș lateral.

