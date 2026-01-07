Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Brigitte Bardot a fost înmormântată cu zeci de flori colorate. Ce sicriu atipic a ales artista iubită de milioane de oameni

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 20:34
Actrița Brigitte Bardot a fost înmormântată la Saint-Tropez, iar la funeralii au participat personalități precum cântăreața Mireille Mathieu sau liderul extremei dreapta din Franța, Marine Le Pen.

Bardot a murit la vârsta de 91 de ani la vila sa din La Madrague, pe 28 decembrie. Înmormântarea ei a avut loc la biserica Notre-Dame de l’Assomption și a fost transmisă pe ecrane mari în tot orașul, scrie The Guardian.

Înainte de slujbă, soțul lui Bardot, Bernard d’Ormale, a declarat că aceasta a murit de cancer. Acesta nu a spus, însă, și de ce tip de cancer a suferit Bardot.

Bardot a devenit faimoasă la nivel internațional în anii 1950 și a fost recunoscută pentru revoluționarea cinematografiei franceze cu filme precum „Și Dumnezeu a creat femeia”, sfidând în același timp tradiția și devenind un simbol al eliberării femeilor.

Mireille Mathieu a interpretat „Panis Angelicus” în faţa sicriului artistei, iar tenorul francez Vincent Niclo a cântat „Ave Maria”. Sicriul a părăsit biserica pe acordurile piesei „Djobi Djoba” al trupei Gipsy Kings, grup la a cărui promovare Bardot a contribuit. Sicriul artistei a fost unul din ratan și a fost împodobit cu zeci de buchete de flori.

Cine a fost Brigitte Bardot

Actrița franceză Brigitte Bardot a murit duminică la vârsta de 91 de ani, iar aceasta a redefinit, de-a lungul timpului, cinematografia, captivând o lume întreagă cu frumusețea sa, în anii ’50, spun criticii de film.

De la apariția sa revelatoare în „Și Dumnezeu a creat femeia” până la rolurile sale provocatoare din „Adevărul” sau „Viva Maria!”, ea a reprezentat la acea vreme o imagine proaspătă a sexualității feminine și a eliberării pe ecran. Ulterior, actrița și-a dedicat aproape toată viața luptei pentru drepturile animalelor.

Sursa foto: Profimedia

Născută la Paris în 1934, Bardot a studiat baletul înainte ca frumusețea sa izbitoare să atragă atenția cineaștilor. La 18 ani, s-a căsătorit cu regizorul Roger Vadim, care a distribuit-o în „Și Dumnezeu a creat femeia”, un film care a lansat-o spre celebritatea internațională.Personajul senzual al lui Bardot din acest clasic al Noului Val Francez a redefinit feminitatea și a transformat-o într-o senzație la Cannes.

La sfârșitul anilor 1950 și 1960, Bardot a devenit un fenomen global cu roluri în pelicule de mare succes, câștigând aprecierea criticilor pentru profunzimea sa ca actriță și demonstrându-și talentul comic alături de Jeanne Moreau.

Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”

Viața și cariera lui Brigitte Bardot. Emmanuel Macron i-a adus un omagiu actriței după moartea acesteia

