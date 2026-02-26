Acasă » Știri » Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!

Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!

De: Alina Drăgan 26/02/2026 | 18:49
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Ce a postat Dorian Popa după ce și-a aflat sentința
După o lungă așteptare, Dorian Popa și-a aflat sentința. În urmă cu ceva timp, artistul a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, iar acum a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce a postat acesta în mediul online, imediat după ce și-a aflat sentința?

Curtea de Apel București a pronunțat joi, 26 februarie 2026, hotărârea definitivă în cazul lui Dorian Popa. Influencerul a fost condamnat la opt luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive, însă pedeapsa va fi suspendată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal și cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurențiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive”.

Pe parcursul termenului de supraveghere, Dorian Popa va trebui să respecte mai multe obligații: să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe orice schimbare de locuință sau loc de muncă și să furnizeze informații care să permită verificarea mijloacelor sale de existență. În plus, va participa la un program de reintegrare socială și va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria Domnești sau la Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu”, se arată în sentință.

Ce a postat Dorian Popa după ce și-a aflat sentința

Întreg procesul nu a fost unul prea ușor pentru Dorian Popa. Și pare că nici sentința nu l-a făcut prea fericit. Deși a evitat închisoare, acesta pare destul de afectat de problemele pe care le-a avut cu legea.

Imediat după ce și-a aflat sentința, Dorian Popa a postat în mediul online o imagine grăitoare. Influencerul s-a fotografiat stând jos, într-un balcon, vizibil afectat. În poză apare fără vreun zâmbet pe față, imagine ce contrastează cu atitudinea lui exuberantă.

Ce a postat Dorian Popa după ce și-a aflat sentința /Foto: Instagram

Este cert că Dorian Popa trece printr-o perioadă destul de dificilă, care și-a pus amprenta asupra sa. Văzându-l astfel, fanii imediat l-au încurajat și l-au sfătuit să rămână puternic. De asemenea, Dorian Popa a făcut și câteva declarații și spune că este acum plătește pentru greșeala făcută, iar acest lucru este normal.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a declarat Dorian Popa.

Călin Donca îl face praf pe Dorian Popa! S-a lăsat cu amenințări: ”Ai mințit o țară întreagă, va trebui să dai socoteală”

Ce probleme are Dorian Popa după operația la nas. Influencerul a recunoscut: „Nu-l simt așa încă al meu”

 

Foto: Instagram

×