Ce probleme are Dorian Popa după operația la nas. Influencerul a recunoscut: „Nu-l simt așa încă al meu”

Dorian Popa revine cu informații despre rinoplastia cu probleme la care a fost supus. A trecut o lună de la intervenți, însă veștile despre starea lui de sănătate nu sunt tocmai îmbucurătoare. Încă nu și-a revenit complet și abia își mai simte nasul.

Au trecut mai bine de 30 de zile de când Dorian Popa s-a operat la nas. Influencerul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe, care a durat aproximativ 6 ore. Deși inițial s-a crezut că operația a fost un moft, acesta a explicat faptul că a fost vorba despre o intervenție necesară din punct de vedere medical.

Cum arată Dorian Popa după ce s-a operat la nas

După ce s-a postat în online bandajat la nas, Dorian Popa a explicat pe îndelete ce s-a întâmplat. În speranța ca va scăpa de problemele cu respirația greoaie, acesta s-a decis să se lase pe mâinile medicilor. Situația era însă mult mai gravă, detaliu care a fost observat în timpul operației. Timp de 6 ore, medicii i-au reconstruit osul spină – care îi lipsea, procedură care s-a dovedit a fi mult mai complicată decât se anticipa.

„A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez. A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune. Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a spus vedeta pe TikTok.

La mai bine de 30 de zile de la intervenție, Dorian Popa a revenit în mediul online cu informații despre starea sa de sănătate. Având în vedere că vindecarea după o rinoplastie este un proces lent, care poate dura până la un an, influencerul așteaptă cu nerăbdare să se bucure de rezultatul final. Până atunci, acesta le-a spus prietenilor virtuali că încă își simte nasul umflat și amorțit.

„Mă enervează că încă nu râd normal! Bine e și gogoașă, dar când râd, se blochează aici un pic, încă nu și-au revenit mușchii și nici pe el (n.r. nasul) nu-l simt așa încă al meu. Aici, ușor, ușor au început să revină mușchii”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

