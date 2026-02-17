Acasă » Știri » Ce probleme are Dorian Popa după operația la nas. Influencerul a recunoscut: „Nu-l simt așa încă al meu”

Ce probleme are Dorian Popa după operația la nas. Influencerul a recunoscut: „Nu-l simt așa încă al meu”

De: Irina Vlad 17/02/2026 | 21:54
Ce probleme are Dorian Popa după operația la nas. Influencerul a recunoscut: „Nu-l simt așa încă al meu”
A trecut o lună de când Dorian Popa a fost operat la nas/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Dorian Popa revine cu informații despre rinoplastia cu probleme la care a fost supus. A trecut o lună de la intervenți, însă veștile despre starea lui de sănătate nu sunt tocmai îmbucurătoare. Încă nu și-a revenit complet și abia își mai simte nasul. 

Au trecut mai bine de 30 de zile de când Dorian Popa s-a operat la nas. Influencerul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe, care a durat aproximativ 6 ore. Deși inițial s-a crezut că operația a fost un moft, acesta a explicat faptul că a fost vorba despre o intervenție necesară din punct de vedere medical.

Dorian Popa/ sursă foto: social media

Cum arată Dorian Popa după ce s-a operat la nas

După ce s-a postat în online bandajat la nas, Dorian Popa a explicat pe îndelete ce s-a întâmplat. În speranța ca va scăpa de problemele cu respirația greoaie, acesta s-a decis să se lase pe mâinile medicilor. Situația era însă mult mai gravă, detaliu care a fost observat în timpul operației. Timp de 6 ore, medicii i-au reconstruit osul spină – care îi lipsea, procedură care s-a dovedit a fi mult mai complicată decât se anticipa.

„A zis că ce a găsit era jale. Îmi lipsea un os care se numește spină și care susține septul. Abia aștept să învăț mai multe, să mă documentez. A fost reconstruit într-un final din coasta mea, deci nu vă vine să credeți, da, am o coastă în nas, cum s-ar spune.

Și uite că Dumnezeu m-a dus acolo, incredibil, pentru că habar nu aveam. Dintr-una în alta, mânca-i-aș gurița lui de nas, dacă o prindeam mai indirect, cădea nasul de tot, ca la Michael Jackson, așa că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Și să fie bine, cu sănătate. Doamne-ajută! Vă pup, tată!”, a spus vedeta pe TikTok.

A trecut o lună de când Dorian Popa a fost operat la nas/ sursă foto: social media

La mai bine de 30 de zile de la intervenție, Dorian Popa a revenit în mediul online cu informații despre starea sa de sănătate. Având în vedere că vindecarea după o rinoplastie este un proces lent, care poate dura până la un an, influencerul așteaptă cu nerăbdare să se bucure de rezultatul final. Până atunci, acesta le-a spus prietenilor virtuali că încă își simte nasul umflat și amorțit.

„Mă enervează că încă nu râd normal! Bine e și gogoașă, dar când râd, se blochează aici un pic, încă nu și-au revenit mușchii și nici pe el (n.r. nasul) nu-l simt așa încă al meu. Aici, ușor, ușor au început să revină mușchii”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

Alex Bodi, adevărul despre scandalul care a zguduit showbiz-ul! Afaceristul a pus tunurile pe Dorian Popa: “Avea o persoană care îl menaja când era cu Babs”

Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Știri
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Vezi toate știrile
×