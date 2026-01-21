Acasă » Știri » Dorian Popa și-a dat bandajele de la nas jos: „Am plâns ca un bebeluș.” Care este motivul?

Dorian Popa și-a dat bandajele de la nas jos: „Am plâns ca un bebeluș.” Care este motivul?

De: roxana tudorescu 21/01/2026 | 23:04
Dorian Popa și-a dat bandajele de la nas jos: „Am plâns ca un bebeluș.” Care este motivul?
Dorian Popa, în lacrimi după operație
Chiar și bărbații plâng câteodată! Dorian Popa a mărturisit ce a îndurat după operația pe care și-a făcut-o la nas. Fanii au rămas uimiți de sinceritatea artistului. La asta nu te așteptai!

După mulți ani în care și-a dorit să facă această schimbare, Dorian Popa și-a făcut curaj și s-a operat la nas. Artistul a mărturisit că nu a fost o decizie ușoară, iar recuperarea a fost una grea. Tot greul se merită însă, asta pentru că rezultatul este cu mult peste așteptările lui.

Dorian Popa, în lacrimi după operație

Dacă fanii s-au obișnuit doar cu latura lui veselă, dar și postura de bărbat puternic, Dorian Popa a fost sincer și a mărturisit cât de grea a fost recuperarea pentru el. Artistul a recunoscut că a plâns ca un copil din cauza durerilor, atunci când s-a întors la doctor pentru a-și da jos bandajele.

„Am plâns ca un bebeluș. Nu vă vine să credeți, e de campion. Deci, am plâns efectiv. Am plâns, dar nu vă spun mai multe, pentru că lunea viitoare o să vedeți și voi. Nu uitați că e inflamat“, a spus Dorian Popa în mediul online.

Dorian Popa a spus și că rezultatul este cu mult peste așteptările lui și că nu realizează de ce a amânat atât de mult acest moment. Mai mult, el a spus și că apetitul i-a crescut de când s-a operat.

„Nu știam de ce am așteptat atâția ani. Băi, eu nu știu ce mi-a pus doctorul în nas, dar am o poftă de mâncare…De când am ieșit din operație, mănânc de câte 4,5,6 ori pe zi”, a transmis Dorian Popa, pe Instagram.

Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere

Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină

