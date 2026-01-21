Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere

Dorian Popa nu mai poate aștepta! Artistul vrea neapărat să devină tătic, așa că a vrut să vadă cum i-ar sta Andreei, soția lui, cu burtică. Fanii au rămas mască în momentul în care au văzut poza!

Dorian Popa poate spune că a devenit un familist convins. După ce a cerut-o pe Andreea în căsătorie în urmă cu câteva luni și a publicat imagini romantice din Maldive, artistul e pregătit de următorul pas important: un copil. Mai mult, nu mai poate aștepta până în ziua în care o va vedea însărcinată pe partenera lui.

Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă

Prin urmare, a trecut la treabă. În zilele noastre, AI-ul îți poate oferi tot ceea ce îți dorești, așa că Dorian Popa s-a folosit de inteligența artificială pentru a vedea cum i-ar sta Andreei în rolul de mămică și, bineînțeles, lui în rolul de tătic.

Artistul a postat o fotografie care este realizată cu AI, în care apare alături de Andreea, în timp ce îi ține mâna pe burtică. Tot ce putem spune este că cei doi arată foarte bine în rolul de părinți. Alături de fotografie, Dorian Popa a transmis mesajul:

„Și dacă..”

Faptul că artistul își dorește un copil nu mai este o surpriză pentru nimeni. Invitat în cadrul unui podcast, Dorian Popa a mărturisit că se pregătește de copil.

„Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază: Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi cel de-al treilea membru al familiei (n.r. dieta)”, a spus Dorian Popa.

