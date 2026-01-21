Acasă » Știri » Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere

Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere

De: Denisa Iordache 21/01/2026 | 16:31
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Dorian Popa nu mai poate aștepta! Artistul vrea neapărat să devină tătic, așa că a vrut să vadă cum i-ar sta Andreei, soția lui, cu burtică. Fanii au rămas mască în momentul în care au văzut poza!

Dorian Popa poate spune că a devenit un familist convins. După ce a cerut-o pe Andreea în căsătorie în urmă cu câteva luni și a publicat imagini romantice din Maldive, artistul e pregătit de următorul pas important: un copil. Mai mult, nu mai poate aștepta până în ziua în care o va vedea însărcinată pe partenera lui.

Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă

Prin urmare, a trecut la treabă. În zilele noastre, AI-ul îți poate oferi tot ceea ce îți dorești, așa că Dorian Popa s-a folosit de inteligența artificială pentru a vedea cum i-ar sta Andreei în rolul de mămică și, bineînțeles, lui în rolul de tătic.

Artistul a postat o fotografie care este realizată cu AI, în care apare alături de Andreea, în timp ce îi ține mâna pe burtică. Tot ce putem spune este că cei doi arată foarte bine în rolul de părinți. Alături de fotografie, Dorian Popa a transmis mesajul:

„Și dacă..”

Postarea făcută de Dorian Popa
Postarea făcută de Dorian Popa

Faptul că artistul își dorește un copil nu mai este o surpriză pentru nimeni. Invitat în cadrul unui podcast, Dorian Popa a mărturisit că se pregătește de copil.

„Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază: Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi cel de-al treilea membru al familiei (n.r. dieta)”, a spus Dorian Popa.

CITEȘTE ȘI:

Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”

Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Știri
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră
Știri
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a...
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui ...
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând ...
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând doar 2 bețe?
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut ...
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut deja anunțul oficial
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața ...
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap!
Liquid Money – Afacerea românească ce a reinventat un domeniu tabu și a adus vânătoarea de comori ...
Liquid Money – Afacerea românească ce a reinventat un domeniu tabu și a adus vânătoarea de comori pe History Channel
Vezi toate știrile
×