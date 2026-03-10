Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Europa! S-a produs în regiunea unde locuiesc foarte mulți români

Un cutremur puternic s-a produs marți noapte în coasta de vest a Italiei, în Marea Tireniană, zguduind regiunile învecinate și fiind resimțit inclusiv în orașe majore precum Roma și Milano, unde trăiesc mulți români. Seismul a avut o magnitudine de 6,1 și s-a produs în jurul orei 00:03, conform primelor raportări ale centrelor seismologice.

Epicentrul cutremurului a fost situat între Napoli și insula Capri, într-o zonă maritimă a Mării Tireniene. Din cauza adâncimii mari a seismului, estimată la aproximativ 400 de kilometri, efectele au fost reduse, iar vibrațiile resimțite la suprafață au fost moderate. Adâncimea semnificativă a epicentrului a făcut ca energia eliberată să se disperseze înainte de a ajunge la locuințe sau infrastructură, prevenind astfel pagube materiale importante.

Cutremur cu o magnitudine de 6,1 în Italia

Cutremurul a fost resimțit de locuitorii din Roma și Milano, orașe cu populație numeroasă, inclusiv comunități mari de români, dar și în alte zone din vestul Italiei. Chiar dacă magnitudinea a fost considerată mare, nu au fost raportate persoane rănite sau victime, iar primele verificări sugerează că nici clădiri sau infrastructură nu au fost afectate semnificativ.

Seismul din Marea Tireniană se înscrie în contextul activității seismice normale pentru zona de vest a Italiei, o regiune situată pe intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și africană, care generează periodic cutremure. Deși majoritatea seismelor istorice au avut loc la adâncimi mai mici, acest eveniment s-a caracterizat printr-o adâncime mare, ceea ce a redus considerabil impactul la suprafață.

Evenimentul s-a produs marți noapte, la orele târzii, astfel încât efectele directe asupra traficului sau activităților de zi cu zi au fost minime. Localnicii din zonele apropiate de epicentru au resimțit vibrații puternice, dar fără să se producă pagube vizibile. Autoritățile italiene și serviciile de protecție civilă monitorizează situația, deși datele inițiale arată că nu există incidente semnificative.

Deși magnitudinea de 6,1 indică un cutremur puternic, efectele au fost diminuate de adâncimea epicentrului. Cutremurele de acest tip pot fi resimțite pe distanțe mari, însă rareori cauzează distrugeri atunci când energia se produce la sute de kilometri sub suprafață. În cazul de față, seismul a fost perceput ca o vibrație de intensitate medie până la slabă în orașele mari, dar nu au fost raportate probleme structurale.

