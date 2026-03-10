Acasă » Știri » Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Europa! S-a produs în regiunea unde locuiesc foarte mulți români

Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Europa! S-a produs în regiunea unde locuiesc foarte mulți români

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 09:14
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Europa! S-a produs în regiunea unde locuiesc foarte mulți români
Cutremur în Italia

Un cutremur puternic s-a produs marți noapte în coasta de vest a Italiei, în Marea Tireniană, zguduind regiunile învecinate și fiind resimțit inclusiv în orașe majore precum Roma și Milano, unde trăiesc mulți români. Seismul a avut o magnitudine de 6,1 și s-a produs în jurul orei 00:03, conform primelor raportări ale centrelor seismologice.

Epicentrul cutremurului a fost situat între Napoli și insula Capri, într-o zonă maritimă a Mării Tireniene. Din cauza adâncimii mari a seismului, estimată la aproximativ 400 de kilometri, efectele au fost reduse, iar vibrațiile resimțite la suprafață au fost moderate. Adâncimea semnificativă a epicentrului a făcut ca energia eliberată să se disperseze înainte de a ajunge la locuințe sau infrastructură, prevenind astfel pagube materiale importante.

Cutremur cu o magnitudine de 6,1 în Italia

Cutremurul a fost resimțit de locuitorii din Roma și Milano, orașe cu populație numeroasă, inclusiv comunități mari de români, dar și în alte zone din vestul Italiei. Chiar dacă magnitudinea a fost considerată mare, nu au fost raportate persoane rănite sau victime, iar primele verificări sugerează că nici clădiri sau infrastructură nu au fost afectate semnificativ.

Seismul din Marea Tireniană se înscrie în contextul activității seismice normale pentru zona de vest a Italiei, o regiune situată pe intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și africană, care generează periodic cutremure. Deși majoritatea seismelor istorice au avut loc la adâncimi mai mici, acest eveniment s-a caracterizat printr-o adâncime mare, ceea ce a redus considerabil impactul la suprafață.

Evenimentul s-a produs marți noapte, la orele târzii, astfel încât efectele directe asupra traficului sau activităților de zi cu zi au fost minime. Localnicii din zonele apropiate de epicentru au resimțit vibrații puternice, dar fără să se producă pagube vizibile. Autoritățile italiene și serviciile de protecție civilă monitorizează situația, deși datele inițiale arată că nu există incidente semnificative.

Deși magnitudinea de 6,1 indică un cutremur puternic, efectele au fost diminuate de adâncimea epicentrului. Cutremurele de acest tip pot fi resimțite pe distanțe mari, însă rareori cauzează distrugeri atunci când energia se produce la sute de kilometri sub suprafață. În cazul de față, seismul a fost perceput ca o vibrație de intensitate medie până la slabă în orașele mari, dar nu au fost raportate probleme structurale.

Calcul estimativ. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter. Ce probabilitate există să se întâmple în următorii 30 de ani

Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
Știri
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Știri
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
Digi24
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând...
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
O nouă mașină apare pe piață. Renault lansează azi, 10 martie, Dacia Striker
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem ...
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică ...
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ...
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Vezi toate știrile
×