Oana Radu, jefuită de o colegă de breaslă! I-a furat portofelul: ”Se vede clar pe camerele de supraveghere”

De: Anca Chihaie 10/03/2026 | 08:59
Oana Radu a trecut recent printr-o situație neplăcută care a atras rapid atenția fanilor și a publicului din mediul online. Artista a povestit că a rămas fără portofel după o vizită pe care o altă cântăreață ar fi făcut-o la depozitul afacerii sale. Incidentul ar fi avut loc chiar în cursul zilei, iar momentul dispariției obiectului personal a fost descoperit la scurt timp după plecarea musafirei.

Potrivit informațiilor făcute publice de artistă, tânăra cântăreață ar fi ajuns la sediul depozitului împreună cu ea, într-un context considerat normal, având în vedere că ambele activează în aceeași industrie. Vizita nu ar fi ridicat inițial niciun semn de întrebare, însă situația s-ar fi schimbat după ce a observat că portofelul său nu mai era acolo unde îl lăsase.

Dispariția obiectului a determinat-o pe artistă să verifice imaginile înregistrate de camerele de supraveghere instalate în incintă. După analizarea materialului video, aceasta ar fi observat un moment în care colega de breaslă ar fi luat portofelul de pe o suprafață din depozit. Descoperirea a fost cea care a determinat-o să încerce să clarifice rapid situația.

„Am și eu un mesaj pentru domnișoara cântăreață care tocmai ce a plecat acum 30 de minute din sediul nostru. Vă rog mult să îmi înapoiați portofelul (…) A plecat cu portofelul meu, cred că s-a zăpăcit (…) Acum, când eu am sunat-o, a zis că are doar portofelul ei, doar că pe camerele noastre se vede clar că a luat și portofelul meu. Acum or fi la fel portofelele și nu și-o fi dat seama că-s la fel”, a spus Oana Radu.

Ulterior, artista ar fi contactat-o telefonic pe tânăra care fusese prezentă la depozit pentru a o întreba dacă nu cumva portofelul a ajuns din greșeală în posesia ei. În urma discuției, colega de breaslă ar fi susținut că are asupra sa doar propriul portofel, fără să confirme că ar fi luat vreun alt obiect.

„Ce mă nedumerește este că spune că nu are niciun portofel, dar pe camere se vede clar cum ea a luat portofelul. Este un portofel de brand (…) Nu aveam decât 200 de lei în el și cardurile, dar îmi place foarte mult portofelul și mi-l doresc înapoi, dragă domnișoară. Nu o să pun aici videoclipurile, pentru că nu vreau să denigrez pe nimeni și în continuare cred că este o greșeală, așa că te rog mai uită-te în mașină sau pe undeva, poate îl găsești acolo”, a mai transmis vedeta.

Vedeta se pare că ar fi șters filmulețul în care povestea cum i s-a furat portofelul. Poate cine știe a căzut la o înțelegere cu artista și și-a recuperat obiectul.

