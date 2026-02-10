Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine: ”Au fost zile grele!”

Jador s-a pus pe treabă și are de gând să ajungă top-model până la vară. Nu o spunem noi, ci chiar el. Manelistul și-a schimbat stilul de viață și a reușit să dea jos 16 kilograme nedorite. Schimbarea a stârnit un val de reacții în rândul celor care îl urmăresc pe social media.

Se poate spune că, odată cu înaintarea în vârstă, Jador începe să își dorească mai mult de la viață. Primul pas a fost să își îndrepte atenția către propria persoană, iar de aici a urmat un lung șir de schimbări, transformări și noi obiective stabilite.

Cum a slăbit Jador 16 kilograme

Pe TikTok, Jador a simțit să se laude cu una dintre reușitele sale personale și le-a povestit fanilor cum a reușit să își transforme viața radical. A trecut printr-un proces amplu, complex și dificil, pași de la care a vrut de multe ori să se abată. Într-un final, manelistul a reușit să rămână focusat pe obiectivele sale, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Mai excat, fără scurtături, doar cu muncă, așa cum spune chiar el, Jador a reușit să slăbească 16 kilograme nedorite. Acesta susține că nu a fost vorba strict de o schimbare fizică, ci despre a încerca să își formeze un alt stil de viață, să nu își mai neglijeze sănătatea și să se îngrijească mai mult.

„-16 kg. Fără scurtături, doar muncă. 98 kg → 82 kg în câteva luni. Nu e doar o schimbare fizică, e despre ambiție, disciplină și decizia de a nu mai renunța la mine. Au fost zile grele, zile în care voiam să mă opresc, dar am mers înainte. Pas cu pas. Nu postez ca să impresionez. Postez ca să-ți amintesc că se poate. Ai grijă de sănătatea ta. Începe pentru tine”, a scris Jador, pe TikTok.

Așa cum era de așteptat, postarea sa i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. O parte dintre urmăritori l-au felicitat și au apreciat inițiativa de a încerca să dobândească un stil de viață echilibrat și sănătos, însă a existat și categoria celor care au considerat că Jador este mult prea schimbat.

„Felicitări pentru ambiție” „Ăsta e Jador al nostru” „Tot nu mai e Jador care era înainte”, au fost doar trei dintre comentariile la postarea lui Jador.

