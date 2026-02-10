Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 33 de ani. Se pare că apropiații nu mai reușesc să îl contacteze, așa că au dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Nechitoi Marius Gabriel, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Stanciova, județul Timiș. Se pare că la data de 6 februarie 2026, aflând-se în loc. Recas, acesta a plecat în mod voluntar într-o direcție necunoscută și nu s-a mai întors. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Nechitoi Marius Gabriel sunt: înălțime – 1.70 m, greutate- 85 kg, păr brunet, ochi căprui.

La momentul dispariției bărbatul purta: o pereche de pantaloni de trening gri cu dungi albe pe lateral, o bluza de trening gri și o pereche de bocanci gri.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Nechitoi Marius Gabriel este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Nechitoi Marius Gabriel. Este lege

Cine îl vede pe Nechitoi Marius Gabriel este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

