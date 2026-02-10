Acasă » Știri » Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”

Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: "N-a mai rămas nimic!"

10/02/2026
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Vladimir Drăghia a aflat cine a băut toată băutura din vilă/ sursă foto: captură video

Tensiunile dintre concurenți sunt nelipsite în tabăra „Luptătorilor” de la Desafio-Aventura. Vladimir Draghi l-a demascat pe cel care i-a lăsat fără de-ale gurii, fără strop de băutură și cu ochii în soare. 

Se poate spune că Luptătorii, Visătorii și Norocoșii de la Desafio trăiesc una dintre cele mai extreme experiențe din viețile lor. În lupta pentru marele premiu în valoare de 150.000 de euro, unii concurenți ajung să facă gesturi care afectează întreaga echipă, iar acest „mic” detaliu pare să nu le scape celor mai vigilenți dintre ei. Vladimir Drăghia este unul dintre Luptătorii care au ținut cu dinții de proviziile de hrană și băutură din vilă, sacrificiu care a fost pus „la spate” de unul dintre colegii lui.

Cine a consumat toată băutura din tribul Luptătorilor de la Desafio

La Desafio, regulile sunt simple. Competiția se desfășoară în mijlocul naturii unei insule din Thailanda, într-un cadru spectaculos, iar concurenții își tetează limitele fizice și psihice. Competiția se desfășoară în jurul unor teritorii variabile, pentru care echipele Luptătorilor, Visătorilor și Norocoșilor luptă săptămânal. Echipa câștigătoare se va bucura de vila de lux. Echipa de pe locul doi va locui în satul localnicilor , iar echipa de pe locul 3 va ajunge în pustiu, locul unde merg cei care pierd.

„Ce pot să zic este că fiecare dintre cele trei teritorii este extraordinar de frumos în felul lui! Pustiul, așa cum l-am numit noi, este un loc, pur și simplu un paradis pe pământ, cum l-am numit noi, dar într-adevăr îți lipsește confortul de care ai nevoie. Îți lipsește patul, îți lipsesc apa caldă, săpunul… Dar este absolut superb! Dormi sub cerul liber, vezi stelele… Pentru mine a fost extraordinar. Am ajuns și acolo, da!”, a spus Vladimir Drăghia într-un interviu.

Întrebat despre condițiile de trai din vila de lux în care a ajuns echipa Luptătorilor, Vladimir Drăghia a avut numai cuvinte de laudă. Chiar și în aceste condiții, el este conștient că șederea în vilă devine uneori o povară. Una dintre nemulțumiri cu aspectul legat de confort sau dotări, ci este mai degrabă o nemulțumire la adresa unui coleg de trib. După îndelungi căutări și întrebări fără răspuns a aflat cine este „hoțul” de băuturi din casă. Dumbo, colegul și prietenul lui, este cel care a consumat toată băutura din vilă.

„Ai o priveliște absolut superbă, ai tot ce vrei, inclusiv doi oameni care te ajută, băutură… Dumbo a băut toată băutura, nu a mai rămas nimic pentru nimeni! Dumbo este cel cu care m-am legat încă de la început, este cel cu care am fost în echipă foarte mult timp. O să vedeți de ce las acolo niște puncte de suspensie, că jocul pregătește niște surprize extraordinare!

Și pentru noi au fost surprize. Repet, noi nu știam niciodată ce urmează să se întâmple a doua zi, nu știam cum urmează să ne votăm, nu știam ce jocuri vor fi, nu știam în câte runde, habar nu aveam și cred că suspansul ăsta o să treacă dincolo de ecran și o să-l simtă și telespectatorii”, a spus Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia a dat de bani sau de belea? A băgat mâna adânc în buzunar și a făcut un gest de multe milioane pentru soție

Vladimir Drăghia și-a ieșit din minți la Desafio: Aventura. Concurenta pe care nu o mai suportă: „Îmi faci creierii terci!”

