Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american

Jeffrey Epstein a susținut că oamenii erau „îngrijorați de o posibilă demență” atunci când discutau cu Donald Trump, deoarece acesta „nu-și putea recunoaște vechii prieteni”, sugerează un e-mail publicat recent de autoritățile americane.
Datat 29 decembrie 2017, e-mailul susține, de asemenea, că Trump purta „tone de machiaj”, scrie express.co.uk.
Mesajul a fost trimis în timpul primului mandat de președinte al lui Trump și a făcut parte dintr-o conversație între Epstein și jurnalistul Michael Wolff, editorialist și colaborator la USA Today și The Hollywood Reporter. E-mailul complet trimis de Epstein: „Unii dintre cei prezenți la cina cu Donald aseară erau îngrijorați de demență. Tone de machiaj. Nu i-a recunoscut pe vechii prieteni”.
Schimbul de e-mailuri ar putea reaprinde îngrijorările cu privire la sănătatea președintelui SUA și sugerează că acesta ar putea avea probleme de sănătate de ceva vreme. Zvonurile despre deteriorarea stării de sănătate a lui Trump au fost omniprezente în ultimele luni, de la o vânătaie ciudată care îi apare pe mână la fiecare câteva luni, la adormirea în timpul întâlnirilor oficiale, mai scrie sursa citată.
Un expert medical de top a vorbit despre starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, și crede că liderul de la Casa Albă cel mai probabil nu a spus public tot adevărul despre situația sa.
Dr. Bruce Davidson, profesor la Colegiul de Medicină Elson S. Floyd al Universității de Stat din Washington, a explicat de ce propria mărturisire a lui Trump despre aportul zilnic de aspirină a produs semne de întrebare în rândul specialiștilor.
După luni întregi de speculații despre sănătatea sa, Trump, în vârstă de 79 de ani, a vorbit cu jurnaliștii Wall Street Journal și a recunoscut că a folosit machiaj pentru a-și acoperi vânătăile mari de pe dosul palmelor. Președintele a explicat la acea vreme că are pielea subțire și este predispus la sângerări deoarece ia zilnic o doză mare de aspirină pentru sănătatea cardiacă. Casa Albă a explicat anterior umflarea gleznelor lui Trump ca fiind cauzate de insuficiența venoasă cronică de care suferă președintele.
