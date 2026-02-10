Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american

Jeffrey Epstein a susținut că oamenii erau „îngrijorați de o posibilă demență” atunci când discutau cu Donald Trump, deoarece acesta „nu-și putea recunoaște vechii prieteni”, sugerează un e-mail publicat recent de autoritățile americane.

Datat 29 decembrie 2017, e-mailul susține, de asemenea, că Trump purta „tone de machiaj”, scrie express.co.uk.

Mesajul a fost trimis în timpul primului mandat de președinte al lui Trump și a făcut parte dintr-o conversație între Epstein și jurnalistul Michael Wolff, editorialist și colaborator la USA Today și The Hollywood Reporter. E-mailul complet trimis de Epstein: „Unii dintre cei prezenți la cina cu Donald aseară erau îngrijorați de demență. Tone de machiaj. Nu i-a recunoscut pe vechii prieteni”.

Schimbul de e-mailuri ar putea reaprinde îngrijorările cu privire la sănătatea președintelui SUA și sugerează că acesta ar putea avea probleme de sănătate de ceva vreme. Zvonurile despre deteriorarea stării de sănătate a lui Trump au fost omniprezente în ultimele luni, de la o vânătaie ciudată care îi apare pe mână la fiecare câteva luni, la adormirea în timpul întâlnirilor oficiale, mai scrie sursa citată.

Donald Trump ar putea avea probleme mari de sănătate, avertizează specialiștii

Un expert medical de top a vorbit despre starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, și crede că liderul de la Casa Albă cel mai probabil nu a spus public tot adevărul despre situația sa.

Dr. Bruce Davidson, profesor la Colegiul de Medicină Elson S. Floyd al Universității de Stat din Washington, a explicat de ce propria mărturisire a lui Trump despre aportul zilnic de aspirină a produs semne de întrebare în rândul specialiștilor.

După luni întregi de speculații despre sănătatea sa, Trump, în vârstă de 79 de ani, a vorbit cu jurnaliștii Wall Street Journal și a recunoscut că a folosit machiaj pentru a-și acoperi vânătăile mari de pe dosul palmelor. Președintele a explicat la acea vreme că are pielea subțire și este predispus la sângerări deoarece ia zilnic o doză mare de aspirină pentru sănătatea cardiacă. Casa Albă a explicat anterior umflarea gleznelor lui Trump ca fiind cauzate de insuficiența venoasă cronică de care suferă președintele.

