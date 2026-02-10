Acasă » Știri » Știri externe » Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american

Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american

De: Daniel Matei 11/02/2026 | 00:50
Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american
Sursa foto: Shutterstock

Jeffrey Epstein a susținut că oamenii erau „îngrijorați de o posibilă demență” atunci când discutau cu Donald Trump, deoarece acesta „nu-și putea recunoaște vechii prieteni”, sugerează un e-mail publicat recent de autoritățile americane.

Datat 29 decembrie 2017, e-mailul susține, de asemenea, că Trump purta „tone de machiaj”, scrie express.co.uk.

Mesajul a fost trimis în timpul primului mandat de președinte al lui Trump și a făcut parte dintr-o conversație între Epstein și jurnalistul Michael Wolff, editorialist și colaborator la USA Today și The Hollywood Reporter. E-mailul complet trimis de Epstein: „Unii dintre cei prezenți la cina cu Donald aseară erau îngrijorați de demență. Tone de machiaj. Nu i-a recunoscut pe vechii prieteni”.

Schimbul de e-mailuri ar putea reaprinde îngrijorările cu privire la sănătatea președintelui SUA și sugerează că acesta ar putea avea probleme de sănătate de ceva vreme. Zvonurile despre deteriorarea stării de sănătate a lui Trump au fost omniprezente în ultimele luni, de la o vânătaie ciudată care îi apare pe mână la fiecare câteva luni, la adormirea în timpul întâlnirilor oficiale, mai scrie sursa citată.

Donald Trump ar putea avea probleme mari de sănătate, avertizează specialiștii

Un expert medical de top a vorbit despre starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, și crede că liderul de la Casa Albă cel mai probabil nu a spus public tot adevărul despre situația sa.

Dr. Bruce Davidson, profesor la Colegiul de Medicină Elson S. Floyd al Universității de Stat din Washington, a explicat de ce propria mărturisire a lui Trump despre aportul zilnic de aspirină a produs semne de întrebare în rândul specialiștilor.

După luni întregi de speculații despre sănătatea sa, Trump, în vârstă de 79 de ani, a vorbit cu jurnaliștii Wall Street Journal și a recunoscut că a folosit machiaj pentru a-și acoperi vânătăile mari de pe dosul palmelor. Președintele a explicat la acea vreme că are pielea subțire și este predispus la sângerări deoarece ia zilnic o doză mare de aspirină pentru sănătatea cardiacă. Casa Albă a explicat anterior umflarea gleznelor lui Trump ca fiind cauzate de insuficiența venoasă cronică de care suferă președintele.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, o nouă apariție îngrijorătoare! Ce au observat jurnaliștii pe mâna lui? Casa Albă vine cu explicații

Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri
Știri externe
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit
Showbiz internațional
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără.…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”....
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Copacii uscați din pădurea BOR – când unii slujitori uită de bunătate
Copacii uscați din pădurea BOR – când unii slujitori uită de bunătate
Horoscop 11 februarie 2026. Zodia care face cheltuieli inutile
Horoscop 11 februarie 2026. Zodia care face cheltuieli inutile
Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine: ”Au fost zile grele!”
Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine: ”Au fost zile grele!”
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a ...
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice ...
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice de iarnă 2026
Vezi toate știrile
×