Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit

De: Daniel Matei 10/02/2026 | 22:10
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, în vârstă de 70 de ani, pare că are o relație amoroasă cu Gloria-Sophie Burkandt, fiica în vârstă de 27 de ani a premierului Bavariei, Markus Söder, cei doi fiind văzuți împreună la Davos.

Miliardarul a fost văzut cu modelul Gloria-Sophie Burkandt la evenimentul global din Elveția, luna trecută. Acum, cel mai mare ziar din Germania, BILD, relatează că sunt împreună.

Zvonurile despre povestea lor de dragoste, dar și diferența de vârstă de 43 de ani, au atras o atenție intensă de ambele părți ale Atlanticului. Schmidt este cu 21 de ani mai în vârstă decât tatăl lui Burkandt, Markus Soder. Potrivit BILD, Schmidt și Burkandt au petrecut mult timp împreună în ultimele săptămâni, călătorind prin Statele Unite, India și Europa. Este, de asemenea, de așteptat ca aceștia să participe la Conferința de Securitate de la München săptămâna viitoare.

O sursă apropiată cercului lui Schmidt a declarat că acesta nu va descrie oficial legătura drept o relație romantică, spunând în schimb că cei doi sunt „prieteni apropiați”.

Eric Schmidt este căsătorit și a avut zeci de amante

Deși este căsătorit de 45 de ani, Schmidt a fost recent asociat cu mai multe tinere, scrie Daily Mail. Eric Schmidt a condus Google timp de aproape 15 ani, ca director executiv între 2001 și 2011 și, apoi, ca președinte executiv al companiei (2011-2015).

înainte de Gloria-Sophie, Schmidt a avut o relație cu antreprenoarea americană Michelle Ritter (31 de ani) timp de 4 ani, începând din 2020. Ritter, o absolventă a Facultății de Drept de la Columbia, a depus documente la tribunal, în decembrie 2024, cerând un ordin de restricție împotriva lui Schmidt pentru presupuse acte de hărțuire și abuz.

Schmidt este cunoscut pentru preferința sa pentru femeile mult mai tinere. Între altele, magnatul ar fi avut o aventură, între 2007 și 2010, și cu prezentatoarea de televiziune americană Kate Bohner (58 de ani). Jason Parsley, un prieten al lui Bohner, a declarat, după încheierea relației: „A fost o relație serioasă, cel puțin așa a fost pentru ea. El i-a tot promis că va divorța”. Bohner l-a crezut, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

