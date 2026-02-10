Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec

Toamna trecută, fix la prima ploaie serioasă, când Bucureștiul își aduce aminte că trotuarele pot deveni sport extrem, am deschis o umbrelă veche din arhiva CANCAN.RO. Și minune! Din ea a plutit ușor o fotografie de acum 21 de ani. Vârsta majoratului în Statele Unite, dar vârsta de aur a televiziunii românești! În poză – două fete frumușele, cucuiete și cu zâmbete care ar fi putut opri furtuni: Malvina Popa și Albertina Ionescu, pe atunci zânele meteo de la TVR.

Manualul de frumusețe și bun gust

Și ce fotografie, domnule! De manual! De pus în ramă și predat la școala de optimism. Fetele radiază pur și simplu. În stânga, Malvina, cu blue jeans cu talie joasă, cum se purtau atunci, și o geacă superbă de piele întoarsă, culoarea căprioarei din basmele copilăriei. În dreapta, Albertina, pantaloni negri impecabili și un sacou alb strâns elegant cu o curea textilă neagră.

Machiajul? Fin, discret, lucrat de profesioniștii din TVR, nu „boiala” agresivă care mai bântuie astăzi showbizul autohton. Aici vorbim de școală veche, stil curat și eleganță fără stridențe.

Dacă te uiți atent, în mâna Albertinei se zărește colțul unei diplome. Probabil o gală, o premiere, un moment festiv. Iar în spatele Malvinei, un detaliu savuros: o amforă uriașă, demnă de muzeu de istorie, care parcă completează simbolic frumusețea clasică, grecească, a celor două prezentatoare.

Pe Malvina și Albertina nu le-a unit doar televiziunea, știrile sau festivalurile prezentate împreună. Le-a unit moda, eleganța dar și destinul. Ambele au trecut prin experiența căsătoriei, apoi a divorțului și au ales să își reconstruiască viața. Aproape ca niște surori de cruce desprinse din basme moderne, în care prințesele nu stau în turn, ci prezintă vremea în prime-time.

Malvina Popa – echilibrul care a cucerit televiziunea

Malvina Popa s-a născut pe 16 octombrie 1979, la Hunedoara. La doar 24 de ani declara că este definită de justețe, armonie, echilibru și diplomație. Patru calități care aveau să o ajute atât în viață, cât și pe micul ecran.

Intrarea ei în televiziune a avut loc în martie 2003, când, împreună cu Albertina Ionescu, oferea telespectatorilor TVR1 un mărțișor special: rubrica meteo. A fost începutul unei etape care avea să o transforme rapid într-o prezență îndrăgită.

În același an, Malvina a urcat pe scena festivalului Cerbul de Aur, unde l-a prezentat pe câștigătorul trofeului, Sha Baoliang. Pentru ea, televiziunea a fost una dintre cele mai frumoase surprize ale vieții.

Malvina a pus mereu pe primul loc sănătatea, familia, prietenii și munca, considerând că doar împreună oferă stabilitate și siguranță. În timp, pasiunea pentru modă a crescut și avea să o ducă spre proiecte fashion și creații proprii, de la accesorii până la concepte vestimentare elaborate.

Albertina Ionescu – eleganța care nu se demodează

Albertina Ionescu, născută pe 5 februarie 1982, sub semnul Vărsătorului, a început cariera în lumina reflectoarelor încă de la 15 ani, ca model. A fost instructoare pentru copii în agenții de modeling, a prezentat pentru creatori români și a apărut în numeroase campanii publicitare, inclusiv pentru Pantene Pro-V Color.

La doar 19 ani, Albertina intra în Televiziunea Română, în redacția știință-cultură. A prezentat emisiuni IT precum Cyberian și Infomania, iar apoi a devenit jumătatea perfectă a rubricii meteo alături de Malvina.

Optimistă și ambițioasă, Albertina a fost mereu una dintre cele mai elegante prezențe din televiziune. Adeptă declarată a sacoului, a refuzat întotdeauna blănurile, din dragoste pentru animale. Stilul ei vestimentar a rămas fidel eleganței clasice, completată de accesorii simple, dar rafinate.

Poșetele „nemuritoare” și visul actoriei

Dincolo de știri, Albertina a avut mereu o slăbiciune pentru design. Împreună cu o prietenă designer, a lansat o colecție de genți prezentată la Romanian Fashion Week de la Iași. Modelele erau realizate din piele prețioasă, cu interior din satin sau mătase și accesorii lucrate manual în Maramureș.

Pe lângă modă, prezentatoarea a cochetat și cu actoria, pregătindu-se intens cu actrița Rodica Mandache. Perfecționistă, Albertina a declarat că preferă să învețe temeinic înainte de a accepta un rol, fiind extrem de exigentă cu propriile performanțe.

Malvina și universul eleganței feminine

Și Malvina a mers pe același drum al creativității. A susținut campania „Fii feminină, poartă rochie” și a lansat colecții de accesorii, inclusiv brățări charm cu influențe simbolice și cristale Swarovski.

Ulterior, și-a unit forțele cu designerul Rhea Costa, creând conceptul Malvina’s Private Dressing Room – un proiect fashion exclusivist lansat într-un cadru elegant, susținut de numeroase vedete din showbiz.

Stai puțin să te uiți bine la poza asta. Este martora, și suntem și noi martori atunci când o privim, unei epoci când televiziunea românească avea clasă. Când fetele de pe ecran străluceau prin eleganță naturală, nu prin machiaje groase și rochii scandalos de stridente.

Malvina și Albertina erau din acea rasă de prezentatoare care câștigau inimile telespectatorilor prin simplitate și autenticitate. Nu aveau nevoie de excese, de efecte speciale sau de scandaluri pentru a rămâne în atenție. Le ajungea stilul propriu și prezența luminoasă.

Astăzi, găsești tot mai greu astfel de prezențe autentice pe micile ecrane. De aceea această fotografie, apărută ca prin magie dintr-o umbrelă veche, contează și cumva șochează. Ne amintește că așa eram și noi atunci. Ne amintește că eleganța adevărată rezistă timpului. Nu ține de modă – ține de caracter.

CITEȘTE ȘI: Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul românesc

Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005