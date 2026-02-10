Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar cu multe episoade

Un cuplu despre care toată lumea a știut că a existat, chiar și protagoniștii au recunoscut, dar dovada supremă, poza clară, romantică, de ținut pe noptieră, a lipsit ani buni. Până acum! Din arhiva începutului de mileniu CANCAN.RO, iese la lumină o fotografie veche ca un vin bun, cu Ioana Ginghină și Gabriel Coveșeanu, alias Cove. Timpul trece ca nebunul, dar amintirile rămân și mai ales, uneori, devin legendă mondenă.

Dragoste cu aer de primăvară și vibe teatral

Zi cu soare, început de primăvară. Genul acela de vreme în care nu e destul de cald să scapi de geacă, dar nici suficient de frig încât să o ții încheiată până sub bărbie. Exact momentul perfect pentru romantism scenic.

Ioana și Cove par surprinși într-un episod dintr-o piesă de teatru jucată direct pe stradă. Nu e de mirare, ambii sunt actori formați la UNATC, locul unde s-au cunoscut și unde, inevitabil, s-au și iubit.

Ioana domină cadrul. Ochelari spațiali, look cool, cizme rozalii cu toc, body vișiniu cu decolteu și șnur la gât, sexy, dar elegant. Cove, în schimb, pare relaxat, într-o apariție modestă, genul de tip simpatic, ca un administrator care ar putea ieși liniștit să verifice țevile blocului și tot ar cuceri prin naturalețe. Se țin romantic de mână iar Cove îi explică ceva ce o amuză pe Ioana care nu se poate abține să nu râdă.

Povestea complicată, ca într-o telenovelă

Dar iubirea lor nu a fost una simplă. Dimpotrivă. A fost mai încurcată decât scenariile serialelor în care Ioana interpreta personaje focoase.

În realitate, actrița îl avea în vizor pe Alexandru Papadopol. Doar că situația era demnă de o comedie romantică cu multe răsturnări de situație. Papadopol era într-o relație. Ioana era, la rândul ei, implicată sentimental în altă parte.

Planul era simplu, dar complicat în execuție: fiecare să-și „facă curat” în viață și apoi să înceapă o poveste împreună. Ioana, femeie hotărâtă vulcanică, a rezolvat în doi pași și trei mișcări. Numai că Papadopol, mai molâu, întârzia cu curățenia sentimentală.

Ioana a așteptat cât a așteptat, iar la un moment dat a decis că viața e prea scurtă pentru a dormi într-un pat rece. Și astfel, Cove a devenit, pentru o perioadă, partenerul perfect de tranziție.

Turism sentimental și pelerinaj romantic

Relația lor a avut un aer aparte. Nu doar ieșiri romantice clasice, ci și escapade spirituale. Ioana povestea, cu umor, că alături de Cove au vizitat aproape toate mănăstirile din Moldova.

Un fel de turism ecumenic sentimental, dacă ar fi să-i spunem în stilul Bucureștiului monden.

Dar, când Papadopol a realizat că situația devine serioasă și că o poate pierde definitiv pe Ioana, legenda spune că a pus mâna pe mătură, făraș și a făcut exact curățenia cerută. Iar Ioana, primind „verde”, a schimbat rapid traseul sentimental.

Cove a rămas, metaforic vorbind, cu bagajele făcute și cu amintirile.

Folosit și abandonat? Nu chiar!

Deși povestea poate părea, la prima vedere, una în care Cove ar fi ieșit în pierdere, apropiații spun că actorul a privit relația cu multă relaxare. Prima parte, cea cu „folositul”, pare că nu l-a deranjat prea tare.

Cei doi au rămas într-o relație civilizată, deși, ironic, anii au adus noi tensiuni – de data aceasta profesionale. Ioana este actriță la teatrul condus de Cove, iar opiniile artistice diferite au generat mici scântei, dar nimic demn de tragedie shakespeariană.

Ioana, de la iubiri complicate la succes pe toate planurile

Ioana Ginghină avea să devină una dintre cele mai iubite actrițe din serialele românești. Rolurile din producții precum „Numai iubirea”, „Inima de țigan”, „Regina” sau „Pariu cu viața” au transformat-o într-un nume important al televiziunii.

Pe lângă actorie, Ioana s-a implicat în proiecte educaționale, workshopuri pentru copii și activități online, unde vorbește deschis despre viață, echilibru și experiențele personale.

Căsnicia cu Papadopol a durat ani buni și a adus și o fiică, însă în 2019 povestea s-a încheiat definitiv.

Cove, prezentatorul care a mers mai departe

Gabriel Coveșeanu a rămas una dintre figurile simpatice ale divertismentului românesc. A trecut printr-un mariaj încheiat în 2013, iar ulterior s-a recăsătorit și pare că și-a găsit liniștea.

Cariera lui a continuat în televiziune, dar și în teatru, ajungând manager al Teatrului Ion Creangă, unde jonglează între rolul de conducător și cel de coleg al actorilor.

Ioana și Cove nu au fost un cuplu de lungă durată, dar au rămas o poveste savuroasă a showbizului românesc. O iubire de etapă, dar una care a lăsat amintiri și anecdote savuroase.

Fotografia din arhivă confirmă ceva ce publicul bănuia de ani buni: între ei a existat chimie, chiar dacă scenariul vieții a decis alt final. Aplauze, cortina!

