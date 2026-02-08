Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu

În anii în care hip-hop-ul se dansa cu genunchii pe asfalt și meteo venea cu zâmbet cald pe sticlă, două personaje aparent din filme diferite au scris o poveste de dragoste care a ținut prima pagină a tabloidelor. Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu au fost un cuplu emblematic al începutului de deceniu 2010. Au iubit, au logodit, au locuit împreună și… au bifat și despărțirea clasică. Dar până acolo, hai să ne aducem aminte cum a început totul.

Simplu – era poreclelor și a dansului pe cap

Hai să începem cu începutul: trupa Simplu. Pentru cine nu era adolescent atunci, Simplu nu era doar o formație, era un fenomen. Eddie, C.R.B.L., Omu’ Negru, Francezu’, Tazman și Piticu’. WOW. Vă dați seama?

Era perioada în care nu exista artist fără poreclă. Nu că le-ar fi pus cineva. Nu, frate! Îți făceai trupă și făceai brainstorming pentru alias. Omu’ Negru mai suna cum mai suna. CRBL, hai să zicem că avea vibe. Francezu’, ok, merge. Dar Piticu’? Nasol, să fim sinceri. Chiar dacă ești mai mic de statură, parcă nu era cel mai romantic nume de scenă.

Și totuși, porecla asta avea să devină celebră. Inclusiv în viața sentimentală.

Meteo întâlnește breakdance-ul

Magda Pălimariu era imaginea eleganței la PRO TV. Prezenta vremea calm, cu zâmbetul acela care te făcea să uiți că vine lapoviță.

În paralel, băieții de la Simplu rupeau scena și platourile TV. Se tăvăleau pe jos în coregrafii de breakdance și livrau un dance-hip-hop fusion care prindea la public.

Acolo s-au cunoscut. Platouri TV, lumină, camere, mișcare. S-au văzut. S-au plăcut. Și ce era de făcut? S-au luat. S-au logodit. S-au mutat împreună. Poveste clasică de showbiz.

Poza premonitorie din arhivă

Fotografia care i-a surprins împreună stătea pe desktopul unui fost coleg de redacție. Genul acela de om care avea 234 de fișiere și documente pe desktop de nu mai vedeai wallpaperul.

Am deschis-o cu gândul s-o ștergem. Am deschis-o și ne-am dat seama că nu era o poză banală. Era, cum spun tabloidele, premonitorie.

Magda vorbea la telefon și făcea baloane din gumă de mestecat. Metaforă perfectă. Relația lor era exact ca un balon de ciungă: crește, crește, și- pac!

Dar partea și mai interesantă era un tip din fundal. Privea fix în cameră. Ținea în mână un coș de gunoi. Omu’ Negru, nu din trupă. Din viață. Soarta, dacă vreți. Iar relația avea să ajungă fix acolo.

Episodul „Țumpi” – momentul când tabloidul a explodat

Pentru că orice cuplu celebru avea nevoie de un moment crazy, Piticu i-a făcut cadou Magdei o chinchilla. Romantic, excentric, perfect pentru prima pagină.

Problema reală a fost numele animalului.

Țumpi.

Da, Țumpi.

Dacă eram chinchilla și mă botezau Țumpi, îmi dădeam demisia, făceam greva foamei și evadam prin sistemul de ventilație. Dar Magda era cucerită.

Vedeta povestea atunci că micuța era extrem de activă, mai ales noaptea, că avea căsuța ei, loc de joacă, planuri pentru rotiță specială și dietă bazată pe morcovi și măr. Practic, chinchilla era copilul relației.

Dragoste cu program de vedetă

Magda și Piticu locuiau împreună, mergeau la sală împreună și apăreau în fotografii ca un cuplu scos din reclamă la fericire.

Toată lumea aștepta nunta. Doar că, după trei ani de logodnă, povestea s-a rupt.

Motivul oficial? Programul încărcat. Clasicul „nu mai aveam timp”. Serios? În showbiz, asta e scuza preferată. E ca atunci când spui că nu ți-ai făcut tema pentru că ți-a mâncat câinele caietul. Ne uităm de exemplu la Donald și Melania. Măi ăștia cum or avea timp? Vorba aia, domnu Donald e prins cu rușii, cu chinejii, cu Groenlanda, l-a răpit pă băiatu’ ăla din Venezuela. Ei au timp. Piticu și cu Magda n-au avut!

Magda declara la momentul respectiv că programul lor îi ținea mult timp separați și că relația s-a erodat treptat. Despărțirea a fost calmă, fără scandal, fără lacrimi publice.

Sfatul care a spus mai mult decât despărțirea

Deși nu am aflat niciodată motivul oficial, ani mai târziu, Magda a oferit un sfat pentru femei într-un interviu. Nu a vorbit direct despre Piticu, dar mesajul a fost clar: ”Sunt multe semne, însă nu sunt eu în măsură să dau sfaturi. Dar, cu siguranță, nicio femeie nu merită să fie tratată într-un mod abuziv de partener.”

Traducere tabloidă: dragostea nu moare dintr-odată. Se subțiază, ca guma de mestecat după prea multe baloane. Iar uneori face poc ca balonul!

Magda și Piticu au fost unul dintre acele cupluri care definesc o epocă. Ea – eleganța televizată. El – energia urbană a dansului în cap. O combinație care părea improbabilă, dar care a funcționat o vreme.

Și poate că tocmai asta le-a făcut povestea memorabilă: contrastul. Meteo și hip-hop. Ciungă și breakdance. Țumpi și showbiz.

Mulțumim totuși fostului coleg cu desktopul plin. Fără el, cine știe dacă găseam poza asta vreodată!

