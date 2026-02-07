Acasă » Știri » Brumă, varianta retro! Cum arăta vedeta fitness acum 20 de ani și cum a trecut de la ciocolată la kilograme topite

De: Paul Hangerli 07/02/2026 | 22:40
Carmen Brumă, sursa-arhiva CANCAN.RO

Prin arhiva CANCAN găsești de toate: de la undițe și mingi de fotbal până la cataloage de nutriție și fotografii care bat orice „time machine”. Printre ele am scos la lumină o imagine cu Carmen Brumă din perioada în care abia își încălzea motoarele celebrității. O poză cu parfum de anii 2000, pasteluri, eșarfă cu fluture și o poveste care începe cu podiumuri improvizate și ajunge la disciplină de fier.

Bazarul CANCAN scoate la lumină o Brumă vintage

Într-un program vechi de nutriție, pierdut printre tot felul de relicve media, am găsit o fotografie cu Carmen Brumă de acum vreo 20 de ani. Nu știm exact unde era făcută poza, dacă era prezentare de modă, ședință foto sau pur și simplu un moment în care Carmen poza pentru cineva cu inspirație artistică. Cert e că imaginea are vibe de început de mileniu.

În cadru apare și Catrinel Sandu, elegantă și pusă la punct, semn că evenimentul era unul cu ștaif. Dar privirea cade inevitabil pe Carmen, într-o combinație care azi ar fi descrisă drept „retro chic”: fustă mini din denim, sandale, picioare kilometrice, jachetă verde pastel și piesa de rezistență – o eșarfă multicoloră prinsă cu o broșă în formă de fluture. Fashion cu mesaj, nu glumă!

Puțină lume știe că înainte să devină ambasadoarea fitnessului, Carmen visa să fie Angela Similea. Își făcea spectacole acasă, cu deodorantul pe post de microfon și instalația de brad pe post de lumini de scenă. Show total, producție low-budget, entuziasm maxim. O admira pe Angela pentru stilul ei foarte rafinat și elegant. Poate de aici și ținuta aceasta în culori pastelate.

În fotografia noastră, Carmen pare mai serioasă decât o știm azi și clar mai generoasă la capitolul machiaj. Între timp, vedeta a migrat spre look-ul natural, care o prinde mănușă. Partea ironică? După două decenii, pare că timpul a rămas în offside, iar sportul și alimentația echilibrată au câștigat meciul.

Carmen Brumă, sursa-arhiva CANCAN.RO

Adolescența care i-a dat restart vieții

În spatele imaginii glamour stă o poveste de viață care n-a fost deloc floare la ureche. Carmen a reușit performanța de a absolvi simultan două licee: unul în București și unul în Moscova. Mutarea în capitala Rusiei, pe vremea când tatăl ei era atașat militar, a fost pentru adolescenta Carmen un adevărat cantonament emoțional.
Schimbarea mediului, limba rusă și temperaturile de -30 de grade au lovit mai tare decât un antrenament fără încălzire. Adaptarea a fost grea, iar frustrarea și-a găsit refugiu în… ciocolată.

De la Miss Adolescența la „dulcele” care a pus kilograme

Pe vremea liceului, Carmen era aproape de finala concursului Miss Adolescența și trăia momentul ei de glorie. Mutarea la Moscova din pricina jobului tatălui ei a anulat participarea, iar adolescenta a ales soluția clasică: comfort food și mai ales ciocolată.

Ea a povestit că a luat în greutate, ajungând la 80 de kilograme, din cauza stresului și frustrării, experiență care avea să devină, paradoxal, punctul de start pentru viitoarea ei carieră în nutriție și fitness.

„Am făcut armata de mică”

Viața la Moscova a însemnat și disciplină serioasă. Carmen mergea simultan la liceu în Rusia și continua cursurile din România, revenind periodic pentru echivalări. Tatăl ei, extrem de strict, a transformat perioada într-un adevărat bootcamp educațional. Vedeta a susținut bacalaureatul inclusiv în limba rusă, performanță care spune multe despre ambiția ei.

După doi ani și jumătate în Rusia, Carmen s-a întors în țară cu o misiune dublă: să termine liceul și să aibă grijă de fratele mai mic, aflat în plină rebeliune adolescentină. Practic, era simultan elevă, soră mai mare și mediator familial.

Experiența a călit-o și i-a format disciplina care avea să devină marca ei personală.

Televiziune și stil de viață sănătos

Cariera ei a explodat ulterior în televiziune, mai întâi în divertisment, apoi în zona sportului și a stilului de viață sănătos. A prezentat știri sportive, a realizat emisiuni dedicate nutriției și a devenit un simbol al echilibrului între sport și alimentație.

În perioada în care prezenta știrile sportive, Carmen își făcea și masteratul în jurnalism, analizând teme legate de viața privată a sportivilor. Practic, jongla cu televiziunea, studiile și antrenamentele ca într-un triatlon mediatic.

Chiar din perioada în care a fost realizată fotografia, Carmen începea deja să cocheteze serios cu stilul de viață sănătos. Pe vremea când prezenta emisiunea „Kilocruciada”, vedeta era surprinsă deseori cu o geantă sport încăpătoare, plină nu doar cu echipament de sală, ci și cu gustări sănătoase. Printre ele se aflau, nelipsiți, morcovii – simbolul unei schimbări care abia prindea viteză și care avea să o transforme, în anii următori, într-unul dintre cele mai cunoscute exemple de disciplină și echilibru din zona fitnessului românesc.

Astăzi, după două decenii, Carmen Brumă rămâne dovada vie că sala, disciplina și farfuria atent negociată bat fără drept de apel dietele-minune care apar și dispar mai repede decât reducerile de Black Friday. De la adolescenta care făcea echipă bună cu ciocolata în momentele grele, la vedeta care îi pune pe români la flotări și la broccoli, povestea ei arată că transformările serioase nu vin peste noapte, ci cu răbdare, transpirație și, uneori, cu morcovul la purtător.

×