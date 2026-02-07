Se înfiripă ceva?! Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici: „Cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine”

Competiția este în plină desfășurare la Survivor 2026. Faimoșii și Războinicii duc lupte grele pentru a câștiga și pentru a obține mici avantaje. Însă, pe lângă confruntări acerbe pe traseu, se pare că este loc și de gesturi frumoase, chiar aproape romantice. Iar Aris Eram și Bianca au fost protagoniștii unui astfel de moment. Se înfiripă ceva?

Concurenții de la Survivor 2026 s-au împrietenit din ce în ce mai mult, iar printre mulți dintre ei s-au format relații strânse, care le fac experiența mai ușoară și mai frumoasă. Legăturile dintre ei merg și dincolo de propriul trib, iar asta au demonstrat-o Aris Eram și Bianca, în cea mai nouă ediție a emisiunii.

Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici

Aris Eram pare că s-a împrietenit bine cu colegii de echipă, dar fraternizează și cu Războinicii. Iar dintre cei din urmă, cel mai mult pare că i-a atras atenția Bianca Stoica. Așa că Faimosul a fost atent la Războinică și a venit pentru ea cu o surpriză de proporții.

Mai exact, Faimoșii au primit o recompensă și s-au bucurat de câteva croissante delicioase. Însă, Aris nu s-a gândit doar la el, iar gândul lui a zburat și la Războinica Bianca. Încă de la începutul competiției aceasta tânjește după un croissant, iar Aris Eram a reușit să îi îndeplinească dorința.

Știind cât de fericită ar putea să o facă un croissant pe Bianca, acesta a decis să îi păstreze unul. Iar atunci când s-au întâlnit la careu, Aris Eram i-a făcut o surpriză uriașă Războinicei.

„Trebuie să spun că atunci când mâncam recompensa mă simțeam foarte bine, într-adevăr. Dar, în gândul meu aveam o imagine cu Bianca care stătea singură, supărată și am încercat și cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine. Eram sigur că o să se bucure foarte tare, că de când am venit aici vorbea de croissante”, a declarat Aris Eram.

Arie Eram i-a oferit un croissant Biancăi, iar aceasta a fost cât se poate de bucuroasă. Gestul Faimosului a impresionat-o aproape până la lacrimi.

„Nu mă așteptam absolut deloc la acest gest. Sunt foarte fericită. Nu mai am cuvinte. Mulțumesc foarte, foarte mult”, a declarat Bianca Stoica.

Gestul lui Aris Eram a fost aplaudat de toată lumea. Fiul Andreei Esca a dat dovadă că este un gentelman, dar gestul său a ridicat și unele semne de întrebare. Fanii show-ului bănuiesc că între Aris și Bianca s-ar putea înfiripa ceva mai mult de o prietenie.

