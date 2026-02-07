Acasă » Știri » Se înfiripă ceva?! Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici: „Cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine”

Se înfiripă ceva?! Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici: „Cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine”

De: Alina Drăgan 07/02/2026 | 23:56
Se înfiripă ceva?! Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici: „Cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine”
Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici

Competiția este în plină desfășurare la Survivor 2026. Faimoșii și Războinicii duc lupte grele pentru a câștiga și pentru a obține mici avantaje. Însă, pe lângă confruntări acerbe pe traseu, se pare că este loc și de gesturi frumoase, chiar aproape romantice. Iar Aris Eram și Bianca au fost protagoniștii unui astfel de moment. Se înfiripă ceva?

Concurenții de la Survivor 2026 s-au împrietenit din ce în ce mai mult, iar printre mulți dintre ei s-au format relații strânse, care le fac experiența mai ușoară și mai frumoasă. Legăturile dintre ei merg și dincolo de propriul trib, iar asta au demonstrat-o Aris Eram și Bianca, în cea mai nouă ediție a emisiunii.

Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici

Aris Eram pare că s-a împrietenit bine cu colegii de echipă, dar fraternizează și cu Războinicii. Iar dintre cei din urmă, cel mai mult pare că i-a atras atenția Bianca Stoica. Așa că Faimosul a fost atent la Războinică și a venit pentru ea cu o surpriză de proporții.

Mai exact, Faimoșii au primit o recompensă și s-au bucurat de câteva croissante delicioase. Însă, Aris nu s-a gândit doar la el, iar gândul lui a zburat și la Războinica Bianca. Încă de la începutul competiției aceasta tânjește după un croissant, iar Aris Eram a reușit să îi îndeplinească dorința.

Știind cât de fericită ar putea să o facă un croissant pe Bianca, acesta a decis să îi păstreze unul. Iar atunci când s-au întâlnit la careu, Aris Eram i-a făcut o surpriză uriașă Războinicei.

„Trebuie să spun că atunci când mâncam recompensa mă simțeam foarte bine, într-adevăr. Dar, în gândul meu aveam o imagine cu Bianca care stătea singură, supărată și am încercat și cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine. Eram sigur că o să se bucure foarte tare, că de când am venit aici vorbea de croissante”, a declarat Aris Eram.

Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici /Foto: Captură Antena 1

Arie Eram i-a oferit un croissant Biancăi, iar aceasta a fost cât se poate de bucuroasă. Gestul Faimosului a impresionat-o aproape până la lacrimi.

„Nu mă așteptam absolut deloc la acest gest. Sunt foarte fericită. Nu mai am cuvinte. Mulțumesc foarte, foarte mult”, a declarat Bianca Stoica.

Gestul lui Aris Eram a fost aplaudat de toată lumea. Fiul Andreei Esca a dat dovadă că este un gentelman, dar gestul său a ridicat și unele semne de întrebare. Fanii show-ului bănuiesc că între Aris și Bianca s-ar putea înfiripa ceva mai mult de o prietenie.

Marian Godină a început să plângă la Survivor! Ce i s-a întâmplat în prima zi: „Încerc să îmi revin”

Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Apa care ne-a otrăvit copilăria. Drama uitată a Botoșaniului din anii 2000
Știri
Apa care ne-a otrăvit copilăria. Drama uitată a Botoșaniului din anii 2000
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul
Știri
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care…
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
go4it.ro
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Apa care ne-a otrăvit copilăria. Drama uitată a Botoșaniului din anii 2000
Apa care ne-a otrăvit copilăria. Drama uitată a Botoșaniului din anii 2000
Horoscop 8 februarie 2026. Zodia care resimte tensiunile acumulate în ultima perioadă
Horoscop 8 februarie 2026. Zodia care resimte tensiunile acumulate în ultima perioadă
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii ...
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. ...
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat
Poza care a spart geamul CANCAN! Novanc și Giulia de la Candy, surprinși în plină ședință de înfrumusețare ...
Poza care a spart geamul CANCAN! Novanc și Giulia de la Candy, surprinși în plină ședință de înfrumusețare nocturnă?!
O istorie a cărților de tarot. Misterul și originea tarotului
O istorie a cărților de tarot. Misterul și originea tarotului
Vezi toate știrile
×