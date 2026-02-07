Acasă » Știri » Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul

Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 00:03
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul
Tensiuni uriașe la Milano, la scurt timp după începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă! Mii de italieni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva evenimentului, iar manifestația s-a transformat rapid în confruntări violente cu jandarmii.

Mii de persoane au ieșit sâmbătă pe străzile din Milano pentru a-și exprima nemulțumirea față de organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă, într-o manifestație care, spre final, a degenerat în confruntări cu forțele de ordine.

Altercații violente în Milano

O parte dintre protestatari au aruncat obiecte spre polițiști, iar autoritățile au intervenit cu mijloace de dispersare, inclusiv apă sub presiune și gaze iritante. În urma incidentelor, mai mulți participanți au fost reținuți.

Nemulțumirile vizează efectele pe termen lung ale competiției asupra orașului și regiunilor montane din jur. Manifestanții susțin că pregătirile pentru eveniment au accentuat problemele legate de mediu, dar și de costul ridicat al vieții, în special pe piața imobiliară. Mulți locuitori consideră că orașul s-a transformat într-un spațiu dominat de interese turistice, în detrimentul comunității locale.

Sursa foto: Profimedia

De asemenea, organizarea unor facilități sportive temporare este văzută drept risipă de resurse, iar utilizarea zăpezii artificiale ridică semne de întrebare legate de consumul excesiv de apă și energie. Oamenii au criticat și defrișările realizate pentru infrastructura olimpică, avertizând că zonele montane fragile sunt puse în pericol.

”Disneyland plăcut pentru turişti”, ”Să ne recâştigăm oraşul, să eliberăm munţii”, ”Munți liberi, mai puțin ICE, mai mult ghețar”, ”Aceste Jocuri au fost prezentate ca fiind durabile şi fără impact asupra costurilor”, ”Jocurile nu mai sunt sustenabile din punct de vedere ecologic sau social, timpul lor a expirat”, sunt câteva dintre mesajele transmise de protestatari.

