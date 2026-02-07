Acasă » Știri » Poza care a spart geamul CANCAN! Novanc și Giulia de la Candy, surprinși în plină ședință de înfrumusețare nocturnă?!

De: Paul Hangerli 07/02/2026 | 23:10
Giulia Anghelescu și Marius Novanc, sursa- arhiva CANCAN.RO

În arhiva CANCAN mai aterizează uneori fotografii, dar asta a intrat direct cu mingea în geam! La propriu! O minge de handbal a spart liniștea redacției și, lipită de ea, a venit o fotografie care ne-a pus pe jar. În cadru: handbalistul Marius Novanc și Giulia de la Candy. Restul? Poveste de showbiz, calcule sentimentale și suspans cât pentru un meci decis în ultima secundă.

Mingea, geamul și revelația: „Bă, ăsta e Novanc!”

Era o zi liniștită în redacție când – BUM! – geamul tremură, mingea intră, iar noi aproape că ne cerem concediu medical de la sperietură. După ce ne-am revenit, am observat că mingea avea lipită o fotografie. Când au văzut-o colegii pasionați de sport, verdictul a venit instant: „Ăsta e Marius Novanc!”.

Handbalistul, fost lider pe teren și specialist în goluri decisive, era clar în imagine. Problema era cine era domnișoara de lângă el.

După câteva secunde de analiză video, pardon, foto, a intrat în joc colega noastră expertă în cultura pop a anilor 2000. Verdictul a venit sigur, ca un refren care nu-ți mai iese din cap: „Este Giulia de la Candy!”.

Și, într-adevăr, era Giulia Anghelescu, solista care făcea furori în perioada în care girlband-urile erau la putere, iar adolescenții își puneau posterele pe pereți.

Întrebarea de baraj: ce căutau împreună?

Analizând poza, am observat că cei doi intrau într-o clinică de înfrumusețare. Momentul? Pe înserat, aproape noapte. Iar aici, evident, redacția a intrat în modul „ședință tehnică”.

Concluzia generală? Dacă doi oameni tineri, celebri și arătoși merg împreună la cosmetizare nocturnă, există mari șanse să nu discute doar despre creme antirid.

Odată pornită investigația, am făcut și puțin „VAR sentimental”. Și aici, Marius Novanc a avut un CV amoros demn de Liga Campionilor.

Handbalistul a fost căsătorit cu Nicoleta, fosta solistă Hi-Q. Căsnicia a durat doar cinci luni, dar a fost suficient cât să confirme regula nescrisă din showbiz: te căsătorești repede, divorțezi și mai repede, dar rămâne povestea și apari și la știri.

Pe lista relațiilor atribuite sportivului s-au mai vehiculat nume sonore din televiziune, precum Iulia Vântur și Ilinca Vandici. Omul a jucat ofensiv, ce să mai!

Giulia, relație-maraton cu familia Huidu

Pe partea cealaltă a terenului sentimental, Giulia Anghelescu a bifat o poveste de lungă durată cu Vlad Huidu, fratele lui Șerban Huidu. Cei doi s-au cunoscut în 2007 și au format un cuplu stabil, chiar dacă au avut și momente tensionate.

Au trecut printr-o despărțire în 2009, dar au revenit spectaculos, iar în 2012 au ajuns în fața altarului. Povestea lor a continuat cu familia și copiii, demonstrând că uneori dragostea are nevoie doar de repriza a doua. Dar în pauza dintre reprize a trecut fulgerător și sportivul nostru.

Puțină lume își amintește că Marius Novanc a bifat și o apariție spectaculoasă în lumea modei. La o prezentare semnată de Rita Mureșan, sportivul a defilat la bustul gol, cu aripi albe uriașe, devenind „îngerul” colecției.

Momentul a fost unul emoționant, mai ales pentru familia regretatului handbalist Marian Cozma, apropiată de Novanc, care a apreciat gestul și participarea sportivului la eveniment.

Relația misterioasă care a trecut ca un contraatac

Revenind la fotografia noastră, concluzia e simplă: da, Novanc și Giulia au fost împreună pentru o perioadă. Cât a durat relația? Probabil mai puțin decât căsnicia fulger a handbalistului. Presa nici nu a apucat să scrie prea mult despre ei.

Dar asta nu e surprinzător. În handbal, lucrurile se mișcă repede: intri pe teren, alergi, marchezi și dispari la vestiar. Exact așa pare că s-a întâmplat și povestea lor.

Fotografia aterizată spectaculos în arhiva CANCAN rămâne o dovadă că începutul anilor 2000 a fost o perioadă în care sportul și showbizul se intersectau mai des decât am crede. Iar unele povești de dragoste, chiar dacă au durat cât un time-out, rămân savuroase peste ani.

Și cine știe,poate următoarea minge care sparge geamul redacției vine cu o altă poveste din epoca de aur a tabloidelor.

