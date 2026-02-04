Acasă » Știri » Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului

Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului

De: Paul Hangerli 04/02/2026 | 23:10
Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului
Mihai Bendeac și Andreea Popescu, sursa- arhiva CANCAN.RO

Prin sertarele prăfuite ale redacției CANCAN.RO mai găsești uneori relicve din epoci în care showbizul românesc ardea mocnit între cluburi, scandaluri și tentative de cultură. Așa a ieșit la lumină o carte cu autograf și o fotografie cu doi „turturei” ai vremurilor trecute: Mihai Bendeac și Andreea Popescu. O poveste care a început cu replici acide pe internet, a continuat cu nopți incendiare prin cluburi și s-a încheiat cam cum încep majoritatea poveștilor de showbiz.

Când cultura întâlnea clubbingul

Legenda spune că totul a pornit după ce Mihai Bendeac a comentat online despre Andreea Popescu, dansatoarea din trupa Deliei. Andreea era deja cunoscută pentru aparițiile sale nonconformiste în costumul Evei prin redacții de ziar dar și pentru dorința clară de a ieși din umbra Deliei și a scenei pe care dansa.

De altfel Bendeac îi reproșa atunci printr-un comentariu online  că practicase videochatul. Replica ei la comentariul actorului ar fi surprins, se pare, printr-un aer neașteptat de intelectual. Bendeac, cunoscut pentru ironie și sarcasm, ar fi simțit că poate exista potențial de „modelare culturală”. Practic, legenda urbană spune că actorul s-ar fi autoproclamat mentor artistic pentru tânăra dansatoare.

Întâlnire „întâmplătoare” și combinație rapidă

Coincidență sau destin scris cu markerul pe invitația la club, cei doi s-ar fi întâlnit în aceeași seară într-un local din Capitală. Și de aici povestea ar fi prins viteză. Ce pentru alții dura luni de tatonări, pentru ei s-ar fi consumat într-o săptămână.

Weekendul următor îi găsea deja într-un club bucureștean, unde martorii povestesc că atmosfera a fost intensă. Show-ul oferit de cei doi ar fi fost, conform zvonurilor mondene de atunci, suficient cât să țină publicul cu ochii ațintiți mai ceva ca la spectacol.

Operațiunea „salvarea culturală”

Momentul care a intrat în folclorul showbizului ar fi fost atunci când Bendeac a decis că Andreea trebuie scoasă din zona meselor de club și a Djilor și dusă spre teatru, literatură, într-un cuvânt- cultură nene! Greuț am spune noi acum. Așa ar fi ajuns ea la lansarea volumului „Dan Mihăescu, spovedania unui umorist”, scris de Annie Muscă.

Imaginea era, spun martorii, demnă de film: Bendeac cu pălărie gri de pensionar, ușor intelectual boem, iar Andreea într-un sacou elegant, într-o mare de actori consacrați. La eveniment ar fi fost prezentată unor nume sonore precum Dan Mihăescu, Maria Dinulescu, Vasile Muraru, Rodica Popescu Bitănescu sau Daniela Nane.

Tentativa de convertire la teatru și lectură părea, pentru o clipă, posibilă.

Mihai Bendeac și Andreea Popescu, sursa- arhiva CANCAN.RO

Final rapid și revenirea la dans

Doar că, la fel ca multe relații din showbiz, povestea s-a stins aproape la fel de repede cum s-a aprins. Andreea s-a plictisit repede de mirosul de naftalină de la evenimentele culturale și a revenit la stilul de viață cu care era familiarizată. Ce atâta carte și muzică simfonică!? Andreea și-a  continuat drumul artistic în lumea dansului și a spectacolelor de noapte. Ce, nu e tot cultură?

Reîntâlnirea care a reaprins scânteile

Ani mai târziu, destinul i-a adus din nou pe turturei față în față în emisiunea „România Dansează”. De data aceasta Andreea era concurent, iar Bendeac jurat. Momentul nu a trecut fără replici acide.

Dansatoarea a declarat că nu vrea să fie etichetată drept „fosta lui Bendeac”, susținând că nu a existat o relație reală. Replica actorului a venit rapid, cu stilul său caracteristic, afirmând că el și-a asumat relația și că sentimentele pentru ea sunt la fel de inexistente ca interesul pentru mâncarea de ștevie. Nouă ne place! Cu mămăliguță, miam! Mai e un pic și intrăm în Postul Paștelui și vom prezenta rețeta!

Povestea care a rămas în folclorul showbizului

Astăzi fotografia găsită printre paginile unei cărți cu autograf rămâne doar o amintire a unei perioade în care showbizul românesc amesteca fără rețetă cultura, scandalul și distracția. Povestea lui Bendeac și a Andreei Popescu nu a durat mult, dar a reușit să devină una dintre acele episoade despre care se mai vorbește, uneori nostalgic, alteori ironic.

Iar morala, dacă există una, e simplă: în showbiz, uneori drumul de la club la cultură poate fi mai scurt decât pare dar nu neapărat și cu sens unic.

CITEȘTE ȘI: Șogori în club! Menage à quatre-ul care a făcut Bucureștiul să râdă: Chivu și Tudor Vasile și-au schimbat gagicile ca pe CD-uri

 Romanță printre nămeți cu o prințesă necunoscută! Vladimir Drăghia, surprins într-o poveste de iarnă ca-n filmele anilor 2000

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Știri
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Știri
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a ...
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Vezi toate știrile
×