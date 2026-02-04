Acasă » Știri » Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider

Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 23:21
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Cel mai sigur oraș din lume

Un oraș din Orientul Mijlociu a fost desemnat din nou drept cel mai sigur din lume, confirmându-și statutul de destinație de top pentru cei care caută liniște și stabilitate. Clasamentul realizat la nivel internațional plasează constant această metropolă în fruntea celor mai sigure locuri de pe glob.

Abu Dhabi își păstrează statutul de lider mondial în ceea ce privește siguranța, fiind desemnat în 2025, pentru al nouălea an la rând, cel mai sigur oraș din lume. Capitala Emiratelor Arabe Unite continuă să impresioneze prin stabilitate, ordine și un nivel ridicat de trai, devenind o destinație tot mai apreciată atât de turiști, cât și de cei care aleg să se stabilească aici.

Această poziție de top este rezultatul unor politici eficiente de securitate, al investițiilor constante în infrastructură și al unui climat social bazat pe încredere. Tot mai mulți turiști europeni, inclusiv din Polonia, aleg Abu Dhabi pentru vacanțe, menționând sentimentul de siguranță ca principal motiv.

Abu Dhabi este cel mai sigur oraș

Ce poți vedea în Abu Dhabi

Printre cele mai cunoscute atracții se numără Marea Moschee Sheikh Zayed, una dintre cele mai mari și mai frumoase moschei din lume, celebră pentru arhitectura sa albă și decorațiunile din marmură. Qasr Al Watan, Palatul Prezidențial, oferă acces în săli grandioase și expoziții despre istoria și cultura Emiratelor. Iubitorii de artă pot vizita Louvre Abu Dhabi, un muzeu de talie internațională, cu opere celebre și expoziții impresionante.

Pentru distracție și adrenalină, turiștii pot merge la Ferrari World, unde se află cel mai rapid roller coaster din lume, la Yas Waterworld sau Warner Bros World. Cei care preferă relaxarea pot explora plajele de pe Insula Saadiyat, pot face safari în deșert sau pot vizita Corniche, celebra promenadă de pe malul mării. Abu Dhabi oferă astfel o experiență completă, potrivită atât pentru pasionații de cultură, cât și pentru cei în căutare de aventură și relaxare.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Știri
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Știri
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a ...
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului
Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului
Vezi toate știrile
×