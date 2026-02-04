Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider

Un oraș din Orientul Mijlociu a fost desemnat din nou drept cel mai sigur din lume, confirmându-și statutul de destinație de top pentru cei care caută liniște și stabilitate. Clasamentul realizat la nivel internațional plasează constant această metropolă în fruntea celor mai sigure locuri de pe glob.

Abu Dhabi își păstrează statutul de lider mondial în ceea ce privește siguranța, fiind desemnat în 2025, pentru al nouălea an la rând, cel mai sigur oraș din lume. Capitala Emiratelor Arabe Unite continuă să impresioneze prin stabilitate, ordine și un nivel ridicat de trai, devenind o destinație tot mai apreciată atât de turiști, cât și de cei care aleg să se stabilească aici.

Această poziție de top este rezultatul unor politici eficiente de securitate, al investițiilor constante în infrastructură și al unui climat social bazat pe încredere. Tot mai mulți turiști europeni, inclusiv din Polonia, aleg Abu Dhabi pentru vacanțe, menționând sentimentul de siguranță ca principal motiv.

Ce poți vedea în Abu Dhabi

Printre cele mai cunoscute atracții se numără Marea Moschee Sheikh Zayed, una dintre cele mai mari și mai frumoase moschei din lume, celebră pentru arhitectura sa albă și decorațiunile din marmură. Qasr Al Watan, Palatul Prezidențial, oferă acces în săli grandioase și expoziții despre istoria și cultura Emiratelor. Iubitorii de artă pot vizita Louvre Abu Dhabi, un muzeu de talie internațională, cu opere celebre și expoziții impresionante.

Pentru distracție și adrenalină, turiștii pot merge la Ferrari World, unde se află cel mai rapid roller coaster din lume, la Yas Waterworld sau Warner Bros World. Cei care preferă relaxarea pot explora plajele de pe Insula Saadiyat, pot face safari în deșert sau pot vizita Corniche, celebra promenadă de pe malul mării. Abu Dhabi oferă astfel o experiență completă, potrivită atât pentru pasionații de cultură, cât și pentru cei în căutare de aventură și relaxare.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu 9.800 de euro. Terenul are 2.200 m²