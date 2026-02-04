Acasă » Exclusiv » Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea

Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea

De: Delina Filip 04/02/2026 | 23:20
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu tenismenul Victor Cornea, alături de care urmează să ajungă la altar în primăvara acestui an. Cu toate că încă nu s-a căsătorit cu el, vedeta se ocupă de gospodărie, chiar dacă știm că este o artistă foarte ocupată. Nu are timp în programul ei încărcat de anumite treburi casnice, dar a găsit soluția perfectă! CANCAN.RO a fost pe urmele ei și a aflat cum îl dă gata pe logodnicul ei. 

Andreea Bălan este bună la casa omului, iar de treaba asta sigur s-a convins și Victor Cornea, care urmează să o ducă în curând la altar pe artistă. Nu de puține ori, vedeta a fost surprinsă în timp ce avea grijă de fetițele ei, le ducea la școală sau grădiniță, sau mergea cu ele la cumpărături. În plus, blonda nu este doar o mamă desăvârșită, ci și o soție (sau viitoare soție, mai bine zis) la fel de implicată. Iată cum am surprins-o.

Andreea Bălan se ocupă de nevoile logodnicului ei

Andreea Bălan va ajunge la altar în primăvara acestui an cu logodnicul ei, tenismenul Victor Cornea. Între pregătirile pentru nuntă și concertul ei de la Sala Palatului, vedeta își face timp și de partenerul ei. Artista are grijă ca iubitul ei cu 9 ani mai mic să fie mereu impecabil. Este de înțeles, căci o artistă cu notorietatea sa trebuie să aibă la braț un bărbat la fel de aranjat ca ea. Și că tot vorbeam de asta, să știți că nici de data aceasta blonda nu s-a dezis de la ținutele sexy.

În ciuda temperaturilor scăzute și a gheții de pe jos, artista poartă cizme cu toc
Iese de la călcătorie cu o cămașă albă, bărbătească

În ciuda temperaturilor scăzute, Andreea Bălan continuă să poarte stilul care o reprezintă cel mai bine. A ales o ținută formată dintr-un compleu nude cu fustiță puțin mai lungă decât de obicei, dar totuși încadrată în standardele de o palmă deasupra genunchiului. Așa cum știm, blondina este regina fustițelor mini și nu se dezice din a le purta nici măcar când e frig de crapă pietrele. În picioare a optat pentru cizme peste genunghi cu toc care îi mai țineau un pic de cald la picioare, însă ținuta nu era nici pe departe potrivită pentru frigul de afară. Unde mai pui că artistei i se vedea abdomenul căci topul purtat era mult prea scurt.

Artista demonstrează că este o soție desăvârșită

A ajuns în zona Pipera la o călcătorie de haine. A parcat mașina în apropiere, dintr-o mișcare aproape, semn că artista are numeroase skilluri, apoi a intrat în locație. După nici 10 minute, a ieșit de la călcătorie cu o cămașă albă bărbătească. Ei bine, se pare că Andreea nu-și lasă logodnicul nearanjat, chiar dacă nu are timp să facă totul acasă, știe să se descurce.

Se apleacă să pună cămașa în mașină, apoi se urcă la volan
Artista nu se dezice de la stilul ei sexy de a se îmbrăca

Ulterior, lasă cămașa pe scaunul din dreapta mașinii sale, se urcă la volan ( un moment de apreciere a faptului că artista se pricepe să conducă și cu tocuri) și se îndreaptă spre casă. În drum, oprește la o benzinărie, alimentează mașina fără ajutorul angajaților de acolo, deși se uitau lung la ea. Artista însă își vedea de treabă. A alimentat și a plecat în trombă. Ce putem să mai spunem după asemenea imagini decât că Victor Cornea este, fără discuție, un bărbat norocos!

×