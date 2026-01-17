După atacurile de la Măruță, artista continuă dezvăluirile! Andreea Bălan: „Trebuie să fii asumat”

Andreea Balan a fost, din nou, în centrul atenției după cea mai recentă apariție a sa în cadrul emisiunii: La Măruță! Vedeta, invitată la una dintre rubricile celebrei emisiuni care se va închide după 18 ani, a stârnit multe reacții în urma celor spuse de ea. Naturală, directă și foarte asumată, Andreea Bălan a surprins cu răspunsurile sale la întrebările picante. Numeroase nume din showbiz au fost rostite de ea, spre surprinderea unora. Acum, după episodul viral, CANCAN.RO a stat de vorbă cu celebra artistă.

Andreea Bălan face parte din industria muzicii și a showbizului de când era doar un copil. Vedeta a fost un exemplu de disciplină, perseverență și talent și, a demonstrat, că un artist se poate menține în topuri de-a lungul deceniilor. Experiența acumulată în industrie i-a oferit maturitatea și siguranța de a fi sinceră și transparentă, chiar și într-un context provocator precum cel din emisiunea lui Cătălin Măruță unde, spre deosebire de mulți alții, a ales să nu evite răspunsurile.

Andreea Bălan, primele declarații după taifunul de la Măruță

În cadrul rubricii, artista a fost întrebată care sunt persoanele cele mai antipaticе din showbiz, iar ea i-a menționat pe Ilona Brezoianu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Petre. Conștientă de ecoul declarațiilor sale, Andreea Bălan a ținut să precizeze, contactată de CANCAN.RO, ce a determinat-o să rostească acele nume și a ținut, totodată, să sublinieze că nu are niciun conflict cu cineva anume.

„Nu am niciun conflict cu absolut nimeni. În emisiune trebuie să glumești, să râzi, să faci glume. Mai ales la sosurile picante, în acea emisiune, se glumește foarte mult, dar fiind acea probă cu sosurile picante, normal că trebuie să dai câteva nume. Nu poți să te retragi de la acea rubrică și să spui: Nu răspund. Trebuie să fii asumat, dai niște nume, se simte lumea bine și asta e”, a spus Andreea Bălan.

„Mie îmi place să ne amuzăm! Au fost atâția ca mine la emsiune”

Artista a explicat că persoanele nominalizate de ea, atunci când a fost întrebată de cele mai antipatice vedete din showbiz, au fost menționate strict în contextul showului, fără a exista intenția de a leza pe cineva. În cazul Ilonei Brezoianu, Andreea Bălan a făcut referire la faptul că aceasta i-a luat locul într-un proiect televizat, în timp ce despre Iulia Albu și Raluca Bădulescu a spus că nu se regăsește în stilul lor de jurizare și în modul în care acestea aleg să îl exprime public. Cât despre Mihai Petre, artista a menționat diferențele de viziune și de comportament din cadrul competițiilor în care au fost implicați.

„Nu consider că am jignit pe cineva, nu a fost nimic pe hate. Și ca mine au fost atâția la sosurile picante și au râs și s-au simțit bine. Mie îmi place să ne amuzăm, să fac audiența să se simtă bine”, a spus Andreea Bălan pentru CANCAN.RO.

În ciuda valului de reacții stârnit de asumarea și sinceritatea de care a dat dovadă, Andreea Bălan rămâne concentrată pe carieră și pe proiectele artistice importante pe care le pregătește. Cânătreața se află în aceste zile în pline repetiții pentru concertul său de la Sala Palatului, programat pe 1 martie, un spectacol intitulat sugestiv „Fericire”, care promite emoție, energie și momente memorabile pentru fani.

