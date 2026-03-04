Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”

Au trecut aproape șapte ani de la accidentul care a schimbat definitiv viața familiei Vicol. La Dan Capatos Show, părinții tânărului omorât de Mario Iorgulescu și-au strigat durerea. Tatăl lui Dani a vorbit direct despre Mario Iorgulescu și despre proces. Nu a cerut răzbunare, ci o decizie executată, indiferent de anii stabiliți. Pentru el, ideea că cineva ar putea scăpa fără pedeapsă este imposibil de acceptat. CANCAN.ro are toate detaliile!

Tatăl lui Dani a spus că nu banii sunt prioritatea lor în acest moment. Familia așteaptă încă despăgubirile de la fondul de garantare, însă procesul contează mai mult. Pentru ei, finalul dosarului trebuie să aducă o hotărâre sigură. Chiar și un an de închisoare ar conta, dacă ar fi executat. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu, încă nu, așteptăm. Nu la bani ne e gândul, nu, nu, nu. Gândul e să se termine procesul ăsta într-un fel sau altul, nu banii. Banii ajută pentru copii, pentru nepoți. Dar deocamdată, până nu se închide procesul, nu. Noi vrem ca procesul ăsta să ia o decizie sigură și precisă, indiferent câți ani îi dă, un an, dar să-l facă.”

Posibilitatea ca Mario Iorgulescu să nu execute nicio zi de închisoare este un scenariu care îi macină zilnic. Tatăl spune că, dincolo de legi, pentru un părinte lucrurile sunt simple. Nu poți accepta ideea că un copil este în pământ, iar cel vinovat pleacă liber. Pentru el, orice decizie fără executare ar fi o lovitură imposibil de dus. În fața camerelor, vocea i s-a frânt când a vorbit despre sentință.

„Eu nu știu cum sunt făcute legile astea, că dacă stăm să ne gândim ca părinți, noi nu putem să trăim cu gândul că omul ăsta scapă așa, fără nicio pedeapsă. Deci nu există așa ceva. Noi nu putem să trăim cu gândul că nu o să facă nicio zi de pușcărie, după ce a băgat un copil nevinovat în pământ. (…) Lui Pascu i-a dat ani, l-a băgat în pușcărie și îi face. El nu poate să facă patru ani, cum a zis el, să intre patru ani la postări și să facă trei cărți în care a spus că le va scrie despre ceea ce făcea în trecutul lui, orgiile și tot felul de nebunii.”

Tatăl lui Dani Vicol, despre amintirea încă vie a copilului lor

Când discuția a ajuns la cine a fost Dani cu adevărat, tatăl lui a vorbit cu o mândrie. Spune că fiul lui a muncit de la 17 ani și jumătate pe șantier, alături de el. Nu era un copil dificil, nu căuta scandal și încerca mereu să împace oamenii. Pentru familie, Dani a fost doar un copil muncitor și vesel.

„Dani la vârsta de 17 ani și jumătate a început să muncească cu mine pe șantier. Deci el a fost șase-șapte ani aproape pe șantier. Cunoaște foarte multă lume unde am lucrat eu și am lucrat peste tot în București. E un copil muncitor. În momentul când a zis că vrea să muncească, i-am zis: mergi cu mine la muncă și gata. A doua zi a început munca cu mine. El nu era un copil obraznic, nu era un copil care să se certe cu lumea, căuta tot timpul să împace oamenii. (…) Am făcut tot ce am putut pentru el și într-o secundă ni l-a luat. Și după ce că l-a omorât, ne mai bagă și în noroi și îl mai și jignește. Cel puțin să-și vadă de treaba lor, să-și vadă de proces și să ne lase pe noi în pace, să lupte cu autoritățile care îl judecă de acum încolo și cu Dumnezeu.”

La final, cuvintele mamei au fost poate cele mai tăioase. Spune că nu vrea să audă niciodată numele celui care le-a distrus familia. Nu caută confruntare și nici explicații, pentru că nimic nu mai poate aduce copilul înapoi. Tot ce ar fi vrut ar fi fost o urmă de regret.

„Ce-aș putea să-i spun eu unui om care mi-a omorât copilul? Nici nu vreau să-l văd. În viața mea nu vreau să aud numele lui. El știe mai bine ce a făcut. Ar trebui cel puțin să-și ceară iertare sau să vorbească frumos. Dar nici măcar atât nu știe să facă. Dumnezeu o să aibă grijă de ei.”

