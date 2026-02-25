Acasă » Știri » Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ

Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ

25/02/2026
Cazul lui Mario Iorgulescu reintră în atenția instanței, după ce procurorii au decis să conteste ultima hotărâre prin care pedeapsa acestuia a fost redusă la 8 ani de închisoare. Demersul este realizat printr-un recurs în casație, o cale extraordinară de atac ce nu reanalizează vinovăția persoanei condamnate, ci verifică exclusiv dacă legea a fost aplicată corect în momentul pronunțării deciziei definitive.

Au trecut șase ani de la tragicul accident provocat de Mario Iorgulescu, în urma căruia un tânăr de 24 de ani, Dany Vicol, și-a pierdut viața. Evenimentul, care a avut loc pe 8 septembrie 2019, rămâne unul foarte dureros pentru familie.

Pedeapsa lui Mario Iorgulescu, analizata din nou

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să stabilească dacă reducerea pedepsei respectă cadrul legal sau dacă sunt motive pentru anularea acesteia. Practic, instanța supremă nu reevaluează probele și nu redeschide procesul pe fond, ci analizează strict legalitatea hotărârii prin care sancțiunea a fost diminuată.

Inițial, instanța de fond a stabilit o pedeapsă de 13 ani și 8 luni de închisoare. Ulterior, în urma judecării apelurilor și a reinterpretării unor aspecte juridice, condamnarea pentru omor a fost anulată, iar sancțiunea totală a fost redusă. Această decizie a condus la stabilirea pedepsei de 8 ani, care a devenit ulterior ținta recursului în casație formulat de procurori.

Dacă instanța supremă constată că reducerea pedepsei a fost pronunțată cu încălcarea normelor legale, decizia poate fi anulată, iar situația juridică a condamnatului poate suferi modificări semnificative. În schimb, dacă judecătorii apreciază că legea a fost aplicată corect, pedeapsa de 8 ani rămâne definitivă.

În acea noapte fatidică, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a urcat la volan după ce consumase alcool și droguri. Cu o alcoolemie de 1,96 g/l și aflat sub influența substanțelor interzise, a condus cu viteză excesivă pe șoseaua Chitilei, pierzând controlul volanului și izbind frontal un autoturism staționat la semafor. La volanul acelei mașini se afla Dany Vicol, care nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

