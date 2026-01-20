Mario Iorgulescu, scos din țară după accidentul mortal. Varianta apărării, contrazisă în direct! Cazul lui Mario Iorgulescu revine din nou în prim-plan. Discuția despre plecarea lui din România, imediat după accidentul în care Dani Vicol a murit, reaprinde tensiunea din jurul dosarului. Apărarea susține că totul a fost dictat de motive medicale. Explicația nu convinge însă pe toată lumea. CANCAN.ro are toate detaliile!

Avocatul lui Mario Iorgulescu, Virgil Boglea, a spus că transferul în Italia ar fi fost făcut la recomandarea medicilor. Starea pacientului era, potrivit acestuia, extrem de gravă. Mesajul transmis a fost clar. Decizia nu ar fi aparținut familiei. Ar fi venit exclusiv din zona medicală. Doar că această variantă este contestată.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea lui Dan Capatos, avocatul Adrian Cuculis a spus că explicația este greu de crezut. Potrivit lui, medicii nu trimit pacienți în afara țării invocând neputința sistemului. Mai ales în situații critice.

Adrian Cuculis contestă argumentele apărării lui Mario Iorgulescu

„Transferurile se fac, de regulă, pe semnătura familiei. Medicii nu spun niciodată nu putem, mai ales când vorbim de un pacient aflat în stare gravă”, a explicat Cuculis în emisiunea lui Capatos.

„Sunt convins că acolo au fost intervenții foarte mari. Nu te apuci să îl duci în altă țară până nu îl stabilizezi. Mi se pare că e la limita trasului de păr. Au zis că indiferent de ceea ce se întâmplă, hai să-l scoatem. L-am evacuat și om mai vedea noi. Și aici trebuie să avem în vedere că la fața locului s-a prezentat un echipaj al ambulanței din România, nu din Italia, și a fost internat într-un spital din România, nu din Italia, și ulterior transferat și așa mai departe. Să vedem și noi tot dosarul medical, probabil că deja se află la dosar, că ar fi invocat deja treaba asta, pentru că mie mi se pare că lui trebuia să i se aplice și o circumstanță agravantă, respectiv necooperarea cu organele de poliție, să spunem că asta e un drept al tău, dar sustragerea de la urmărire penală și judecată în același timp… Adică lucrurile astea sunt extrem de grave și nu fac nimic altceva decât să te ducă într-o zonă unde pedeapsa să fie cât mai mare”, a mai declarat Adrian Cuculis în exclusivitate.

Ba mai mult, plecarea din țară a avut loc într-un moment extrem de sensibil al anchetei. Mario Iorgulescu era deja implicat într-un dosar penal grav. Adrian Cuculis a spus că o astfel de ieșire din România poate fi privită și din perspectiva sustragerii de la urmărirea penală. Un aspect care nu ar trebui ignorat în ancheta făcută pe numele fiului lui Gino Iorgulescu.

Un detaliu care cântărește greu este faptul că Mario Iorgulescu avea rezidență în Italia încă din copilărie. Acest lucru a făcut plecarea mult mai simplă și mai rapidă. Detaliul a apărut însă într-un moment extrem de convenabil al procesului în care este anchetat fostul „crai de București”.