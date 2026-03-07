Avertismentul medicului Beatrice Mahler: fumătorii care trec la vape ajung să consume chiar de două ori mai mult

Tot mai mulți fumători aleg în ultimii ani alternative precum țigările electronice sau dispozitivele cu tutun încălzit, considerându-le mai puțin nocive decât țigările clasice. Medicii atrag însă atenția că trecerea la aceste produse nu duce întotdeauna la reducerea consumului de nicotină. În unele cazuri, fumătorii ajung să utilizeze dispozitivele chiar mai frecvent decât fumau înainte.

Avertismentul medicilor: consumul poate crește

Medicul pneumolog Dr. Beatrice Mahler avertizează că schimbarea tipului de produs nu înseamnă automat reducerea dependenței. În multe situații, utilizatorii ajung să folosească mai des dispozitivele cu tutun încălzit sau țigările electronice.

„De foarte multe ori cei care trec la tutunul încălzit ajung să folosească pachete mult mai multe, ajung la 3-4 pachete și nu mă refer neapărat la adolescenți care încep cu cantități mici și le cresc progresiv, dar adulții spun că dacă trec de la țigara clasică la vape-uri, fumează mult mai mult, aproape dublează cantitatea. Și asta este, practic, o dependență de gest, prin care ei încearcă să-și compenseze un deficit de nicotină, care, de regulă, lipsește pentru că e mai mic în aceste dispozitive sau ei încearcă să-și le cumpere cu un conținut mai mic de nicotină și să aducă acea recompensă pe care, practic, eu cred că fumătorul o resimte atunci când fumează.”

Potrivit specialiștilor, această creștere a consumului este legată atât de modul în care organismul reacționează la nicotină, cât și de comportamentele asociate fumatului.

Ce este vapatul

Vapatul presupune folosirea unei țigări electronice sau a unui dispozitiv vape care încălzește un lichid special, numit e-liquid. Acesta conține de obicei nicotină, propilen glicol, glicerină vegetală și diferite arome. În momentul încălzirii, lichidul se transformă într-un aerosol care este inhalat de utilizator.

Spre deosebire de țigările clasice, în cazul vapatului nu are loc arderea tutunului. Dispozitivul încălzește lichidul la temperaturi mai mici, producând vapori care sunt inspirați și apoi expirați.

Fumatul clasic implică arderea tutunului dintr-o țigară. Procesul de ardere produce mii de substanțe chimice, dintre care sute sunt toxice, iar zeci sunt considerate cancerigene. Fumul rezultat este inhalat și ajunge rapid în plămâni și în sânge, transportând nicotina și alte substanțe nocive în organism.

Diferențele dintre vapat și fumat

Principala diferență dintre cele două practici ține de modul în care sunt produse substanțele inhalate. În cazul țigărilor clasice, arderea tutunului produce fum, în timp ce la vape lichidul este încălzit și transformat în aerosol.

Diferențe apar și în compoziția substanțelor inhalate. Fumul de țigară conține peste 7000 de substanțe chimice rezultate din procesul de ardere. În cazul dispozitivelor de vapat, numărul substanțelor este mai redus, însă aerosolul poate conține nicotină și compuși iritanți proveniți din arome.

De asemenea, există diferențe și în ceea ce privește mirosul. Fumatul lasă un miros puternic pe haine, piele și în încăperi, în timp ce vaporii proveniți din vape se disipă mai rapid și au de obicei mirosul aromelor folosite.

În ceea ce privește sănătatea, fumatul este direct asociat cu boli grave precum cancerul pulmonar, boala pulmonară obstructivă cronică și bolile cardiovasculare. Deși unele studii sugerează că vapatul ar putea fi mai puțin nociv decât fumatul, specialiștii subliniază că nici această alternativă nu este lipsită de riscuri, iar efectele pe termen lung sunt încă analizate.

De ce ajung unii fumători să consume mai mult

Unul dintre motivele principale este fenomenul de compensare a nicotinei. Atunci când un dispozitiv livrează o cantitate mai mică de nicotină decât o țigară clasică, organismul încearcă să atingă nivelul cu care este obișnuit. În aceste condiții, utilizatorul poate trage mai des din dispozitiv sau poate folosi vape-ul pe parcursul întregii zile.

Un alt factor important este dependența de gest. Fumatul nu este doar o dependență chimică, ci și una comportamentală. Gestul de a duce țigara sau dispozitivul la gură, inhalarea și expirația fumului sau a vaporilor și pauzele asociate fumatului devin reflexe automate pentru mulți fumători.

În plus, spre deosebire de o țigară care se termină după câteva minute, dispozitivele electronice pot fi utilizate aproape continuu. Această lipsă a unei limite clare poate duce la creșterea frecvenței consumului.

Ce spun studiile

Unele organizații de sănătate consideră că vapatul poate fi mai puțin dăunător decât fumatul deoarece nu implică arderea tutunului, procesul responsabil pentru multe dintre substanțele toxice din fumul de țigară. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că aerosolul produs de dispozitivele electronice conține particule fine și substanțe chimice care pot afecta plămânii și sistemul cardiovascular.

Vapatul și fumatul au același scop – inhalarea nicotinei – însă funcționează diferit. Deși dispozitivele electronice elimină arderea tutunului și o parte dintre toxinele asociate acesteia, ele nu elimină dependența de nicotină. În unele situații, trecerea la vape sau la tutun încălzit poate duce chiar la creșterea frecvenței consumului, deoarece utilizatorii încearcă să compenseze nivelul de nicotină și să reproducă ritualurile asociate fumatului.

