Demi Moore, o adevărată apariție la Milano! Tunsoare bob și o ținută integral din piele la show-ul Gucci

07/03/2026 | 07:10
Sursa foto: Profimedia

Demi Moore a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Milano. Actrița în vârstă de 63 de ani a apărut la prezentarea casei de modă Gucci într-o ținută integral din piele și cu o schimbare de look surprinzătoare: un bob scurt, care i-a transformat complet imaginea.

Un look rock pentru show-ul Gucci

Demi Moore a făcut senzație la prezentarea Gucci din cadrul Milan Fashion Week, unde a ales o ținută all-leather care i-a conferit un aer de star rock.

Actrița a purtat pantaloni negri din piele, foarte mulați, combinați cu o jachetă cu fermoar, la fel de elegantă și structurată. Pantalonii aveau o mică deschidere la tiv, lăsând la vedere o pereche de pantofi cu vârf ascuțit semnați de brandul italian Gucci.

Pentru eveniment, Moore a debutat și cu o nouă coafură – o tunsoare bob scurtă, până la nivelul bărbiei, aranjată cu un efect ușor „wet look” și cu cărare într-o parte. Actrița a completat look-ul cu o geantă Gucci cu o cataramă emblematică “horsebit” și cu o pereche de ochelari ]n stil aviator supradimensionați.

Accesoriul surpriză: cățelul Pilaf

Un alt element care a atras atenția la eveniment a fost cățelul actriței, Pilaf, care i-a ținut companie în primul rând la prezentarea de modă. Moore este rareori văzută în public fără micuțul său companion, care a devenit aproape la fel de celebru ca ea.

Potrivit Page Six, Pilaf a apărut deja pe covorul roșu la diverse evenimente mondene și a participat chiar și la Met Gala. La o petrecere, patrupedul a fost surprins în timp ce dormea în sânul rochiei actriței Dakota Johnson.

La prezentare, Moore a stat în primul rând alături de mai multe personalități din lumea modei și a divertismentului, printre care și Donatella Versace și Paris Hilton. În același timp, pe podium au defilat supermodele celebre precum Kate Moss și Emily Ratajkowski.

Deși noua tunsoare a actriței a stârnit multe reacții, este posibil ca schimbarea să fie temporară. De-a lungul anilor, Demi Moore a devenit cunoscută pentru părul ei foarte lung, care îi ajungea aproape până la talie. Actrița a declarat recent că evită să îl tundă, fiind foarte atentă la menținerea lungimii și sănătății acestuia.

Ce ritual aveau Demi Moore și Bruce Willis în timpul mariajului. Ani de zile s-au ținut de el

 Fiica lui Bruce Willis și a lui Demi Moore spune că e nevoită să aibă patru joburi pentru a-și întreține copilul. De ce a ajuns în această situație

