Ce alimente trebuie să incluzi în dieta ta, în post, potrivit lui Carmen Brumă: ”Sunt tot felul de trucuri”

Suntem în cea de-a doua săptămână a Postului Paștelui, perioada creștină cea mai lungă și mai strictă din an. Timp de 48 de zile, cei care doresc să respecte regulile trebuie să se abțină de la consumul de carne, produse lactate, ouă și dulciuri, dar și să reducă participarea la petreceri, nunți sau alte evenimente festive. Postul reprezintă o etapă de pregătire spirituală și fizică, dar pentru multe persoane este și o provocare din punct de vedere alimentar, mai ales dacă obiectivul este pierderea în greutate.

Carmen Brumă, cunoscută pentru cariera sa în fitness și nutriție, a oferit recent sfaturi practice despre cum poate fi ținut postul fără a duce la creșterea în greutate. Deși vedeta nu mai respectă aceste posturi de câțiva ani, ea promovează un stil de viață sănătos și un program special denumit „Suplă și sănătoasă by Carmen Brumă”.

Carmen Brumă știe ce alimente trebuie să incluzi în dieta ta, în post

Pentru a evita acumularea kilogramelor în timpul postului, combinațiile alimentare corecte sunt esențiale. Un principiu important este asocierea surselor de proteine vegetale cu cereale pentru a obține proteine complete, deoarece plantele nu conțin întotdeauna toți aminoacizii esențiali. Leguminoasele, cum sunt năutul, fasolea și lintea, reprezintă surse importante de proteine și trebuie combinate cu cereale precum grâul sau cușcușul. De exemplu, o salată care conține cereale, năut și legume asigură un aport echilibrat de nutrienți. Alte combinații potrivite includ pâine integrală cu fasole bătută sau pâine cu năut și legume.

Cartofii pot fi incluși în dietă, însă trebuie consumați cu moderație și fierți, nu prăjiți, deoarece prăjirea crește semnificativ conținutul caloric. Uleiul trebuie utilizat cu atenție pentru a evita aportul excesiv de grăsimi. De asemenea, absorbția fierului din surse vegetale este mai redusă decât cea din surse animale. Pentru a sprijini absorbția optimă a fierului, alimentele bogate în acest mineral trebuie consumate împreună cu surse de vitamina C, precum lămâia, ardeiul roșu sau pătrunjelul.